Matka dojčila synčeka, zrazu zaspala: Keď sa zobudila, naskytol sa jej odporný pohľad

Radosť z prvého dieťaťa vystriedal veľký smútok! Mladá matka sa z tragédie doteraz nevie spamätať.

Laurie Jade Woodruff (30) sa v januári 2015 stala po prvý raz matkou. Blondínka z britského Derbyshire sa tešila zo spoločných chvíľ so synčekom Arthurom. No šťastie po pár týždňoch vystriedala veľká tragédia. V jednu noc si Laurie vzala synčeka do postele, aby ho mohla nakŕmiť. Počas dojčenia však zaspala. Keď sa matka zobudila, vedľa nej ležalo Arthurovo nehybné telíčko.

Vystrašená žena okamžite volala záchranku. „Arthut bol studený a z nosa mu tiekla krv. Jeho oči boli zatvorené. Je to niečo, čo by nemala žiadna matka zažiť,“ cituje Laurie denník Daily Mail. Lekári 2-mesačnému dieťatku už nedokázali pomôcť. Pitva odhalila, že príčinou Arthurovej smrti bol syndróm náhleho úmrtia dojčiat, ktorý sa u detí vyskytuje do jedného roka.

Z náhlej smrti jediného synčeka sa Laurie dlho nevedela spamätať, na cintorín chodila každý deň. Po niekoľkých mesiacoch sa rozhodla, že sa bude venovať psychológii a psychoterapii. Svoj tragický príbeh sa rozhodla zverejniť a aj vďaka tomu pomôcť iným matkám, ktoré majú podobnú skúsenosť. Bolesť a smútok jej pomohlo prekonať aj jej druhé dieťatko – v júni 2017 sa Laurie narodil synček Henry.