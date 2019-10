Dalibor Janda to povedal bez obalu: Pravda o tom, prečo nikdy nespolupracoval s Gottom († 80)!

Legendárny Karel Gott († 80), ktorý prehral svoj boj so zákernou chorobou, bol vždy považovaný nielen za obrovského profesionála, no aj za veľmi slušného, zábavného a extrémne galantného muža. A hoci by to na maestra tipoval azda málokto, zrejme v živote nemal iba priaznivcov. Spevák Dalibor Janda otvorene porozprával o tom, aký mal s maestrom Gottom vzťah a prečo medzi nimi nikdy nedošlo k spolupráci.