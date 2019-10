Exkluzívne zábery zo svadby Petra Cmorika: Obrúčky manželov vás poriadne prekvapia

Už je z nej pani Cmoriková! Spevák Peter Cmorik (39) sa v prvú októbrovú sobotu v tajnosti zosobášil s priateľkou Danielou Lovlin (31), s ktorou má dvojičky Peťka a Števka (1,5).

Keď deti uvideli spievajúceho Elvisa, zľakli sa a celý obrad preplakali. Manželia Cmorikovci nám porozprávali detaily celej svadby a exkluzívne Novému Času víkend ukázali aj fotografie.

Skôr, ako sa dostaneme ku svadbe, nás zaujíma vaše zasnúbenie...

Peter: Zasnúbili sme sa 3. 3. tohto roku. Je to pre nás špeciálny dátum, ale náš súkromný. Bolo to na našom obľúbenom mieste v Rakúsku a deti to celé prerevali. (smiech)

Daniela: Prerevali krst, zásnuby aj svadbu. Ja som zásnuby vôbec nečakala, nevedela som o tom a Peťo vydržal nič neprezradiť. Možno je to aj tým, že deti nás tak zamestnávajú, že nemáme čas myslieť na niečo, čo sa týka len nás dvoch.

Prstienok ste vyberali sám?

Peter: Bolo to veľmi zložité. Nekupoval som ho na Slovensku, lebo sa mi nezdalo bezpečné vojsť do klenotníctva, alebo hľadať na internete, keďže máme spoločný počítač. Prsteň je z Budapešti a kúpil mi ho tam môj manažér Kryštof, ktorý mi posielal fotky. Medzi rečou mu prezradila veľkosť.

Daniela: Prišiel za mnou, že si chce kúpiť pečatný prsteň a nejako nechtiac som mu povedala svoje číslo prsteňa. Mám veľmi malý obvod prsta, bavili sme sa, že na mňa ani nie sú dostať prstene, že si ich musím dávať vyrábať. Perfektne to zo mňa vymámil.