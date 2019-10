Znečistené ovzdušie zabíja vo veľkom: V Európe zaznamenali viac ako 400-tisíc predčasných úmrtí

Približne 412 000 predčasných úmrtí zaznamenali v roku 2016 v európskych krajinách v súvislosti so znečistením ovzdušia. Uviedla to v stredu Európska environmentálna agentúra (EEA) so sídlom v Kodani, ktorej údaje prevzala tlačová agentúra DPA.

Uvedený počet predčasných úmrtí, spájaných s dlhodobým vystavením znečistenému ovzdušiu, vychádza zo sledovania situácie v 41 európskych krajinách vrátane 28 členských krajín Európskej únie. Obyvateľov Mexika trápi silné znečistenie ovzdušia: Vláda preň zrušila vyučovanie Podľa EEA, ktorá je orgánom EÚ, boli zdrojmi tohto znečistenia cestná doprava, elektrárne, priemysel, poľnohospodárstvo i domácnosti. Najvyššiu škodlivosť pripisuje prítomnosti pevných častíc, tzv. prízemného ozónu a oxidu dusičitého v ovzduší. Tieto látky môžu spôsobovať alebo zhoršovať dýchacie ťažkosti a kardiovaskulárne ochorenia. Environmentalisti konštatovali, že sprísňovanie štandardov pre emisie od roku 1990 pomohlo znížiť počet súvisiacich predčasných úmrtí, stále sú však potrebné ďalšie kroky. Podľa EEA sú takmer všetci Európania žijúci v mestách vystavení ovzdušiu, ktorého znečistenie presahuje hodnoty odporúčané Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). "Dosahujeme pokrok, ale je načase urýchliť zmeny v našich systémoch energetiky, potravinárstva a mobility," vyjadril sa generálny riaditeľ EEA Hans Bruyninckx.