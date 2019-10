Matke povedali, že 15 minút po pôrode jej dcérka zomrela: Kruté odhalenie pravdy po 30 rokoch!

Tina Bejarano pred 30 rokmi zažívala kruté chvíle. Tvrdili jej, že jej dcérka zomrela len 15 minút po narodení.

Tina, ktorá žije v Kalifornii, rodila svoje prvé dieťa ešte ako 17-ročná. Ako informuje zahraničný portál People, Tinina matka jej na druhý deň od pôrodu oznámila krutú správu. Jej dcérka vraj 15 minút po narodení zomrela. "Je to choré, pretože sa to nikdy v skutočnosti nestalo," tvrdí Tina.

Nasledujúcich 29 rokov spolu s manželom Ericom každý rok oslavovali pomyselné narodeniny ich dcérky. "Vždy to bolo veľmi bolestivé, nezáležalo na tom, koľko času uplynulo," vyznáva sa žena. Krátko po smrti dieťaťa sa dvojica zosobášila a podarilo sa im počať 5 detí.

Jedna z ich dcér darovala matke DNA test. Tá zostala poriadne šokovaná, keď dostala email od neznámeho muža menom Kristin. "Myslím, že sa potrebujeme porozprávať. Podľa testov ste moja matka," stálo v ňom. Tinina matka teda v skutočnosti dala novorodenca na adopciu a tvrdila, že dieťa je mŕtve.

Kristin sa priznal, že sa dal v Las Vegas preoperovať zo ženy na muža a teraz má manželku a dieťa. "Je mi to úplne jedno. Nezáleží mi na tom, že prešiel pohlavnou premenou. Je to stále moje dieťa," povedala Tina. Teraz Kristin spolu s rodinou plánuje návštevu svojej biologickej matky, ktorá sa ho nevie dočkať. "Vždy, keď sa pozriem na jeho fotku, tisnú sa mi slzy do očí," povedala na záver šťastná žena.