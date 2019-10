Začal    boj o   miliardové dedičstvo: Dva týždne po smrti Gotta († 80) sa prejavila pravá povaha zaťa

Chcú viac, ako dostali?! Spevák Karel Gott († 80), ktorý odišiel do hudobného neba pred dvoma týždňami, zrejme nebude mať po smrti pokoj.

Napriek tomu, že sa umelec ešte počas života dohodol s rodinou o delení majetku, vyzerá to tak, že sa objavujú prvé „čertovské rožky“ z Fínska. Manžel Gottovej najstaršej dcéry Dominiky (46) Timo (53) poslal vdove po Karlovi Ivane (43) do Česka jasný odkaz. Peniaze sa im mália a z miliardového majetku by si zrejme chceli ukrojiť oveľa väčší kus. Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Gott sa na hudobnej scéne pohyboval viac ako 60 rokov, počas ktorých si nahromadil úctyhodný majetok v hodnote približne 35 miliónov eur. Pred svojou smrťou však zrejme vedel, že kameňom úrazu v jeho rodine by mohla byť práve astronomická suma, a tak urobil viaceré opatrenia.

Podľa jeho fínskeho zaťa a manžela najstaršej dcéry Dominiky Tima Tolkkiho sa spevák s jeho ženou i jej sestrou Luciou vyrovnal ešte pred smrťou. Nešlo však o žiadne vysoké sumy, ale len o „odrobinky“ a blondínka mala dostať „iba“ 100-tisíc eur. „Podpísali predbežné vyrovnanie. Boli pri tom štyria právnici. Musela to podpísať,“ povedal pre TN.cz Timo. Pomyselný boj o ďalšie peniaze sa tak už asi začal.

„Hľadáme právnika, ktorý by nás zastupoval. Budeme chcieť niekoho, kto by to urobil bezplatne, pretože právnika si nemôžeme dovoliť,“ dodal fínsky muzikant s tým, že peniaze, ktoré od Gotta zinkasovali, už nemajú. Jeho požiadavky pritom nie sú vôbec malé. „Chceme dva milióny eur alebo vilu na Bertramke,“ dodal Tolkki, ktorý je dlhodobo nezamestnaný a o rodinu sa len sťažka dokáže postarať.

Najväčší háčik však tkvie v tom, že jeho manželka Dominika o ničom nevie. „Žiadnu žalobu rozhodne nechystám, počkám na klasické dedičské konanie. To, čo robí môj manžel, je jedným z dôvodov našej vrcholiacej manželskej krízy,“ bránila sa Gottova najstaršia dcéra.

Vilu aj chatu dal Ivane

Karel svoj nehnuteľný majetok a obchodnú značku prepísal ešte v roku 2017 na svoju manželku Ivanu (43), s ktorou má dcéry Charlotte (13) a Nelly (11). Ide o vilu na Bertramke a chatu v Doubiciach, pričom ich hodnota sa pohybuje okolo 6 miliónov eur. Celá rodina vrátane Gottových nemanželských dcér by mala profitovať najmä z tantiém, ktoré sa budú pohybovať v astronomických výškach.

Gottov majetok v číslach

Nehnuteľný majetok - 6 mil. eur

Obrazy, umelecké predmety, šperky, vozidlový park - 9 mil. eur

Autorské práva a tantiémy - 20 mil. eur