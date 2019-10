Čo sa s ním deje?! Prezidenta Zemana hospitalizujú v pražskej vojenskej nemocnici

Český prezident Miloš Zeman nastúpi od štvrtka do vojenskej nemocnice v Prahe. Na Twitteri to v stredu napísal hovorca Pražského hradu Jiří Ovčáček s tým, že pôjde o rekondičný pobyt, ktorý potrvá najviac do nedele.

Ako pripomenul spravodajský server Novinky.cz, výsledkom poslednej Zemanovej návštevy tohto zariadenia na konci septembra bola informácia, že je zdravý. Zeman by mal do Ústrednej vojenskej nemocnice v pražskej štvrti Střešovice zamieriť vo štvrtok popoludní, uviedol český Deník N s odvolaním na trojicu dôveryhodných zdrojov z prezidentovho okolia. Zeman oslavoval na Hrade 75. narodeniny: Dorazila rodina, politici aj známy spevák Ovčáček následne pre denník Blesk povedal, že "prezident má naplánovaný rekondičný pobyt v Ústrednej vojenskej nemocnici, ktorý sa začne vo štvrtok popoludní a potrvá najviac do tejto nedele". "V žiadnom prípade nejde o nič akútne, o žiadny vážny zdravotný problém, keď by bol potrebný nejaký lekársky zákrok," povedal Ovčáček. Podľa neho chce byť hlava štátu fit na oslavy 28. októbra. Predchádzajúca prezidentova návšteva z 24. septembra, ktorá bola "pravidelnou prehliadkou", sa pretiahla na osem hodín. Od riaditeľa nemocnice Miroslava Zavorala sa novinári vtedy dozvedeli, že lekári nenašli "žiadne chorobné stavy" a okrem miernej dehydratácie a únavy je prezident zdravý. Zeman následne uviedol, že dostane infúzie. Zeman dlhodobo pripúšťa, že trpí neuropatiou dolných končatín, horšie počuje a má nízky tlak. O cukrovke, na ktorú ho rovnako sledovali, v minulosti vyhlásil, že mu "odišla", dodali Novinky.cz. Špekulácie o zdraví 75-ročného lídra sa objavujú v posledných rokoch pravidelne v súvislosti s prezidentovou neistou chôdzou. Do popredia záujmu sa Zemanovo zdravie dostalo pred jeho druhým zvolením v roku 2018.