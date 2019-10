Slovenský rekord nitrianskych pekárov: Náš chlebový stromček sme upiekli za 32 hodín

Narobili sa, ale výsledok stojí za to! Nitrianski pekári sa už v októbri rozhodli, že stvoria veľký vianočný stromček z chlebového cesta, čo sa im napokon aj podarilo.

Megakus na zjedenie meral takmer dva metre a šikovní majstri svojho remesla na ňom pracovali vyše dňa. Odmenou im bol zápis do Knihy slovenských rekordov.

Obrie chleby rôznych tvarov sa stali pre pekárov v nitrianskej pekárni už tradíciou. Tento rok mal podobu vianočného stromčeka a naukladané boli pod ním aj darčeky. Tie putovali na charitu. „Svoju prácu robíme s láskou a ja verím, že to je aj na výsledku cítiť,“ vraví Dušan (52), ktorý pečie chlieb už 34 rokov.

Na stromčeku sa nadreli, no s výsledkom boli spokojní. „Niečo trvalo aj kysnutie, vychladnutie, aby sme to mohli potom rezať do výslednej podoby,“ dodáva ďalší člen tímu Roman (43), ktorý sa tiež pýši 25-ročnou praxou.

Do finálnej podoby stromček dali Elena (58) a Kristína (27). „Výzdobou sme nešetrili, a tak dúfame, že sa páči,“ zhodli sa. A koľko surovín bolo treba? „Naši pekárski majstri spotrebovali na prípravu stromčeka 154 kg múky, 3 kg soli, 1,8 kg droždia, 2,8 kg kvasu a 99 litrov vody. Na jeho príprave usilovne pracoval tím 14 skúsených pekárov 32 hodín,“ hovorí Zdenka Klimeková, manažérka prevádzky, ktorá na celý proces dohliadala. Igor Svitok výsledné dielo premeral a oficiálne skonštatoval, že je hodný zápisu v našej knihe rekordov.

Dielo v číslach

Výška: 188 cm

Šírka: 142 cm

Poschodí: 18

Príprava: 32 hod.

Množstvo surovín:

154 kg múky

3 kg soli

1,8 kg droždia

2,8 kg kvasu

99 l vody