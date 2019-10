Prvý slovenský mrakodrap: Eurovea Tower zatieni všetky výškové budovy v Bratislave

Nový rekord. Komplex šiestich stavieb, ktoré pribudnú na ľavom brehu Dunaja, dostal od stavebného úradu zelenú.

Projekt Eurovea II, v rámci ktorého vyrastie v hlavnom meste prvý mrakodrap na Slovensku, prinesie mestskej časti a mestu do rozpočtu milióny eur. Najvyššia budova komplexu Eurovea Tower sa bude týčiť až do výšky 168 metrov a zatieni najvyššie dominanty mesta.

Stavebný úrad v bratislavskom Ružinove vydal stavebné povolenie pre projekt Eurovea II minulý týždeň. „Keď­že stavebník splnil všetky podmienky, stavebný úrad musel povolenie vydať. Práve teraz beží lehota na nadobudnutie právoplatnosti,“ uviedol ružinovský starosta Martin Chren. Poznamenal, že v rámci stavebného konania podali pripomienky dva subjekty, čo starosta považuje za nezvyčajné, vzhľadom na veľkosť projektu.

„Stavebný úrad vyhovel všetkým pripomienkam, ktorým sa vyhovieť dalo,“ doplnil Chren. Podľa neho najdôležitejšou otázkou v súvislosti so stavbou bude vyriešenie dopravy v okolí Mlynských nív.

„Za projekt Eurovea II by hlavné mesto a Ružinov mali získať developerský poplatok vo výške 3 až 4 milióny eur,“ prezradil Chren s tým, že mestská časť s mestom by sa mali dohodnúť, na čo budú tieto peniaze použité. Prioritou má byť riešenie problémov dopravy a občianskej vybavenosti v lokalite Nivy. Projekt, v ktorom budú luxusné byty a kancelárie, by mali dokončiť v roku 2022.

Čo je mrakodrap

Mrakodrap je budova s výškou nad 150 metrov, menšie sa nazývajú výškové budovy. Prvé mrakodrapy postavili v USA, neskôr sa rozšírili do veľkých miest celého sveta. Najvyšší mrakodrap na svete je v súčasnosti Burdž Chalífa v meste Dubaj v Spojených arabských emirátoch s výškou 828 metrov.

Projekt Eurovea 2

1. Mrakodrap Eurovea Tower

- 45 poschodí

- 389 rezidencií

- podzemná garáž

2. Rezidencie Riverside

- rozšírenie nákupného centra

Administratívne budovy

3. Pribinova Y

4. East Tower