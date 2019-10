Bývalý šéf vyšetrovateľov Gorily zodpovedal dôležitú otázku: Čo znamená únik nahrávky pre vyšetrovanie

Bývalý šéf vyšetrovacieho tímu Gorila Lukáš Kyselica odišiel z funkcie len pred pár dňami.

V rozhovoroch potvrdil, že nahrávka, ktorú má k dispozícii polícia, je po dôkladnom zhodnotení expertov pravá. Novému Času prezradil, čo znamená únik záznamu na verejnosť pre vyšetrovanie, ale aj to, či bude nahrávka pripustená ako dôkaz.

Do médií sa dostala nahrávka Gorily. Je totožná s tou, s ktorou ste pracovali aj vy a ktorú našli v Kočnerovom dome?

- Zachytil som to v médiách, ale ešte som to nepočul. Z viacerých zistení médií vyplýva, že nahrávka je tam v celosti. Začína sa to rozhovorom v januári, a keď si zoberieme materiál, ktorý bol na internete, tak chronologicky to nesedí. Takže neviem, to by som si musel celé vypočuť. Ale určite vyšetrovatelia budú pracovať aj s týmto materiálom.

A čo sa týka rozsahu - tých 39 hodín, aspoň to sedí?

- Približne v takomto rozsahu mohli byť tie nahrávky, ktoré sme mali odovzdané z tímu Kuciak.

Čo znamená zverejnenie zvuku Gorily pre vyšetrovanie?

- Na jednej strane to určite môže pomôcť vyšetrovaniu a na druhej strane nie je dobré, že to bolo zverejnené, lebo tie osoby sa budú môcť pripraviť konkrétne na výsluch a zaspomínať si na to, čo tam hovoria. Neviem ten materiál, ktorý bol na internete, kto ho zverejnil, prečo to zverejnil, či to zámerne pustil, aby vytvoril nejakú hmlu, či tam vybral niečo z toho, alebo či tam niečo doplnil. V každom prípade to bude predmetom vyšetrovania a komparácie. Z toho pohľadu to pomôže. Možno sa vo zverejnenej nahrávke nájdu nejaké časti rozhovoru, ktoré polícia nemá.

Vy ste ešte pred odchodom z tímu Gorila dali spraviť znalecký posudok na nahrávku. Je preukázateľné, že na nahrávke je zachytený Ficov a Haščákov hlas?

- Nebudem sa konkrétne vyjadrovať, už mi to neprináleží. U ľudí, u ktorých išlo o podozrenie z trestnej činnosti, sme dali preskúmať hlasy fonoskopicky a vyšla tam maximálne možná miera zhody.

Analýza potvrdila autentickosť hlasov aktérov, ale viete vylúčiť, či mohla byť nahrávka manipulovaná alebo nejako upravená?

- Dalo sa robiť aj skúmanie v tomto smere. Tam sa robili okrem fonoskopie aj ďalšie znalecké skúmania. Ešte niektoré nie sú hotové, alebo možno už aj sú, ale za mojej pôsobnosti ešte neboli hotové.