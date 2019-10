Reč tela odhalila prokurátora: Odborníčka Trnku prekukla, toto pred ňou nedokázal zakryť

Zvažuje už štvrtý deň. Prokurátor Dobroslav Trnka (55) lieta v škandále v súvislosti s nahrávkou, ktorú si zabezpečil Marián Kočner (56) z ich spoločného stretnutia.

Na nej mu Kočner vyčíta, že spolu s ďalšími dvomi kumpánmi vydierali šéfa Penty Jaroslava Haščáka (50) a Trnka sa priznáva, že má u Kočnera uložené peniaze z rôznych kšeftov. Sám Trnka prehovoril s tým, že nedokáže potvrdiť autentickosť nahrávky, odmieta nezákonnú činnosť a tvrdí, že nevie, či mu Kočner nadával tak vulgárne ako počuť na nahrávke. „Ty ko..t, ty tupý ch.j. Ako ty môžeš vedieť, že neni. Vydierať Haščáka? Môžeš mi to vysvetliť? Čo tebe j..e? Ten Slavo je môj kamarát, do p..i. Mám s ním rozbehnuté nejaké veci,“ čistí žalúdok Trnkovi Kočner. Nový Čas dal zanalyzovať Trnkov rozhovor, ktorý poskytol Markíze odborníčke na reč tela. Čo o ňom prezradila neverbálna komunikácia, ktorú hodnotila Danka Paculiková z vesti.sk?

Vy nemôžete odo mňa chcieť, aby som sa ja teraz vyjadroval k niečomu, čo ja neviem, či je originál, či je falzifikát, alebo či je, faktom je jedna zásadná vec – sú tam udalosti, ktoré môžu byť v reálnom čase niekde stotožnené, alebo nemusia byť stotožnené.- Vo videu prevažuje výrazná gestikulácia rúk. Prokurátor sa snaží chrániť si osobný priestor, uzatvára sa, ale aj napriek tomu sa zatiaľ chce cítiť nadradene.USB kľúče a nahrávky a vydieranie Haščáka, veď vám hovorím, keby som takéto niečo spravil, tak to je problém nielen pre mňa, ale pre celú túto spoločnosť asi. To sa nikdy nestalo. Ja som naozaj videl pána Haščáka jeden jedinýkrát oficiálne.

Paculíková:

Pochybuje o svojej presvedčivosti a domnieva sa, že stráca pozíciu. Výška gestikulácie rúk jasne hovorí, že stupeň jeho sklamania je pomerne vysoký.

Nie, nie, to hovorí Kočner v údajnej nahrávke, ktorú vy mi tuná chcete dať do úst, ale ja vám hovorím o systéme, takže nie. Jednoducho nie, to neprichádza do úvahy.

Paculíková:

Trnka v stoji má ruky prekrížené, prejavuje okrem obranného postoja aj ten nepriateľský až agresívny. Napríklad v súdnej sieni žalobca často zatína prekrížené ruky v päsť, kým obhajca sa chráni prekrížením rúk a ich objatím.



Trnka:

Ale ja som s Kočnerom nerobil ani biznis, ani som s ním nechodil do krčmy, ani na dovolenky, ani na jachtu, nikam. Opýtajte sa mojej manželky. Stretávali sme sa sporadicky.

Miestami zopnuté ruky dokazujú znak sklamania a potláčania negatívneho, niekedy až úzkostného postoja.