Znalec hádže vinu na vnuka Kozáka: Odhalil hlavnú príčinu nehody, pri ktorej sa zranila Mária

Nehode mohol zabrániť! Takto to vidí znalec, ktorý na súde posudzoval dopravnú nehodu mladého vodiča, futbalistu Jána Lesniaka (19). Pri kolízii ešte v januári minulého roka svojím autom vážne zranil Máriu (53), ktorá si v osudnej chvíli vyberala nákup z vozidla.

Za ublíženie na zdraví hrozí Lesniakovi, vnukovi Kozáka, ktorý je extrénerom našej futbalovej reprezentácie, až päť rokov basy. On však stále tvrdí, že je nevinný. „Plne som sa venoval vedeniu vozidla a sledoval situáciu,“ vyhlásil futbalista v stredu na súde. Podporiť ho aj tentoraz prišli rodičia aj stará mama.

Mnohým, a najmä poškodenej Márii, sa však natíska otázka, ako je teda možné, že si mladý obranca FC Košice nevšimol ženu stojacu pri otvorených posuvných dverách odstaveného auta a narazil doň?

Podľa Lesniakovho advokáta Ivana Vanka sa dopravná nehoda nemala riešiť trestnoprávnym konaním. „Je nám ľúto, čo sa stalo, a môj klient je pripravený sa podieľať na náhrade škody, no v tomto prípade nedošlo k porušeniu dôležitej povinnosti,“ povedal na obranu Lesniaka a dodal: „Môj klient sa teda nedopustil trestného činu ublíženia na zdraví z nedbanlivosti, ale iba zvolil nesprávnu techniku jazdy.“

Prítomný znalec z odboru dopravy Ladislav Imrich však celú situáciu vidí inak. Podľa neho základom bolo znížiť rýchlosť, čo je vždy o schopnostiach vodiča. „Technickou príčinou tejto nehody bolo to, že vodič sa plne nevenoval vedeniu vozidla, nedodržal správny odstup a došlo k nárazu, zachyteniu posuvných dverí. Pri nich stála poškodená, ktorej vstup do svojho vozidla nemožno považovať za kolízny. Bol totiž priestor na zastavenie vodiča, no reagoval oneskorene,“ tvrdil súdny znalec.

Z jeho posudku teda vyplynulo, že sa nehode dalo zabrániť, pričom zranenia Márie boli podľa iného znalca Borisa Lisanského ťažké. Utrpela totiž zlomeninu panvy a pomliaždenie kolena i lakťa. Preto došlo k závažnému obmedzeniu jej obvyklého spôsobu života, pričom liečenie trvalo až niekoľko mesiacov. Pre ďalšie zdravotné problémy, na ktoré poškodená Mária trpí v dôsledku týchto zranení, sudkyňa znalca vyzvala na doplnenie posudku. Ďalšie pojednávanie stanovila na január budúceho roka.