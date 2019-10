Líder OĽaNO nedokáže mlčať: Poviem vám, prečo som vtrhol na Ficovu tlačovku

Tlačovú konferenciu Smeru-SD prerušil líder opozičného OĽaNO Igor Matovič, ktorý sa postavil pred rečniaceho Fica s transparentnom, na ktorom bol Ficov údajný výrok z nahrávky "Fedor Flašík vybral 250 miliónov na stranu a 80 si dodatočne prepral".

Podľa neho je to svätý grál celej nahrávky, aj keď v doterajších prepisoch zverejnený nebol. Matovič na tlačovke Smeru nepovedal ani slovo, no neskôr reagoval vo videu na sociálnej sieti. "Prišiel som na tú tlačovku s tým, že ako začne. Či začne klamať, alebo či príde a povie, no áno nastal čas po tých 20 rokoch v politike musím priznať, že som skorumpovaný hajzel a zlodej," uviedol Matovič. Týchto ani podobných slov sa nedočkal a Ficove vyhlásenia o nevine ho nenechali chladného. "Keď to povedal tretíkrát tak ma jednoducho nasral.... Čakal som, kedy príde správna chvíľa, lebo si myslím, že pred mafiou by sme sa nemali skláňať," dodal.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

"V kľúčovej časti sa priznáva k tomu, že legalizoval príjmy z trestnej činnosti," povedal Matovič už skôr v súvislosti s Ficom a nahrávkou. Podľa Matoviča mala stáť kampaň Smeru-SD 284 miliónov korún, pričom oficiálne priznali len desať a pol milióna. Poznamenal, že líder Smeru-SD by sa mal postaviť pred vyšetrovateľa. "Je to explicitný dôkaz, že Fico načierno financoval kampaň strany Smer-SD,"doplnil.

Matovič vo videu pokračoval, že by si za to mohol odsedieť 15 až 20 rokov. "Robert Fico veľmi dobre vie, že je v prdeli. Zrejme skončí v cele vedľa Mariana Kočnera," uviedol vo videu.

Líder OĽaNO odmieta kritiku, že zabránil Ficovi, aby odpovedal na otázky. "Tak či tak by nepovedal pravdu," myslí si Matovič. Na Slovensku je podľa jeho slov "skorumpovaná mafia", ktorá systematický rozkladá celý štát, sprivatizovala si políciu, prokuratúru, súdy, ministerstvo spravodlivosti i politikov. "Dnes máme kľúčový dôkaz, že najmocnejším človekom bol ten, kto nelegálne financoval svoju politickú stranu," vyhlásil Matovič vo videu.

Na situáciu reagoval videom na sociálnej sieti aj predseda Smeru s tým, že Matovičovi šlo iba o provokáciu. "Chceli sme urobiť vlastnú tlačovú konferenciu, povedať svoj vlastný postoj na kauzu Gorila a odpovedať na všetky otázky, ktoré by boli položené. Médiá namiesto toho, aby vyzvali Matoviča, aby odišiel z tlačovej konferencie, na ktorej nemal čo robiť, tak ho mlčky podporovali. Im sa divadlo a komédia páčia viac, než pravda," vyhlásil vo videu Fico.

Zopakoval, že Smer-SD nemá nič spoločné s kauzou Gorila a že v tom čase bol v hlbokej opozícii. "Nikto nebude prekrývať zlodejstvá Dzurindovej vlády tým, či som niekde pil alebo nepil kolu. Keď si zoberiem škody, ktoré napáchala Dzurindova vláda na štátnom majetku, to my by sme museli utekať stokrát proti ním, aby sme ich aspoň trošku dobehli," deklaroval Fico.