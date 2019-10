7 rád, ako rýchlo vymaľovať a nezblázniť sa

Zdá sa vám, že váš domov zošedol? Na stenách sa objavujú pukliny, škvrny, škrabance či šmuhy po deťoch? Asi cítite, že nastal ten správny čas opäť váš domov rozjasniť a pekne ho vymaľovať.

Vaši priatelia a známi, ktorí majú už maľovanie za sebou, vás ale častujú priam hororovými historkami a frázami typu „lepšie je vyhorieť, ako vymaľovať“… Aby to však nebola žiadna katastrofa, máme pre vás zopár základných tipov, na čo všetko by ste mali myslieť skôr, ako sa do maľovania pustíte na vlastnú päsť.

2. Ak ste v podnájme, skontrolujte si nájomnú zmluvu

Dôkladne si preštudujte nájomnú zmluvu a porozprávajte sa s majiteľom nehnuteľnosti. Mnohé zmluvy obsahujú klauzuly, ktoré nedovoľujú nájomníkom robiť zmeny či úpravy, ako napr. vymaľovať. Majitelia nehnuteľností sa takto často chránia pred následkami nekvalitných maliarskych prác, ktoré po sebe zanechali iní „domáci kutilovia“ v minulosti. Je možné, že po vzájomnej dohode vám umožnia vymaľovať byt či dom, ale iba vtedy, ak pred vysťahovaním vrátite steny do pôvodného stavu. Ak túto podmienku nesplníte, mali by ste počítať so sankciami.

3. Maľovanie vyžaduje seriózne vybavenie

Plechovka farby a štetec nestačia. Okrem toho, že budete potrebovať štetce rôznych veľkostí, aby ste zvládli rohy či malé plochy a tiež valčeky pre veľké plochy, nesmú vám chýbať: rebrík, tmeliace materiály na vyplnenie prípadných puklín a škár, maskovacia páska na zakrytie podlahových líšt, zárubní, okenných rámov, vypínačov a zásuviek, zakrývacia fólia na nábytok a vlnitá lepenka na podlahy.

4. Prípravné práce

Ak ste ešte nikdy nemaľovali, nedokážete si presne predstaviť množstvo prác potrebných na to, aby ste s maľovaním mohli začať. Miestnosti treba vyprázdniť, čo býva v menších bytoch, kde využívate naozaj každý kúsok priestoru, obzvlášť náročné. Všetko, čo sa nedá preniesť do inej miestnosti, treba dôkladne prikryť. Nepodceňte zakrývanie nábytku a podláh, zvlášť pri používaní kvalitnejších disperzných farieb a penetrácie. Tie totiž po zaschnutí nie je možné odstrániť a na povrchu skiel a dlažby môžu zanechávať škvrny. Bude tiež potrebné zoškrabať starú maľbu. Ak namočíte valček a prejdete s ním niekoľkokrát po stene, náter sa na valček nalepí. Ak sú steny plné škár a trhlín, budete ich musieť pred natieraním zatmeliť. Ak majú steny nerovnomerné povrchy bude treba, aby ste ich najprv obrúsili. Penetrácia je nevyhnutná vždy pri maľovaní nových, doposiaľ nenatretých alebo vyspravovaných povrchov po štukovaní, opravách či po tmelení, na plochy, ktoré boli zbavené starých malieb oškrabaním a staršie sprašujúce nátery. Ak sa kdekoľvek vyskytla pleseň, bude okrem hĺbkovej pentrácie potrebná aj fungicídna penetrácia. Nedôkladná príprava stien, môže znamenať, že sa maľovanie minie efektu. Naozaj je lepšie obrátiť sa na skúseného odborníka.

5. Vyberte správnu farbu

Poviete si: farba ako farba. Výber správnej farby je však kľúčový. Existujú rôzne typy farieb a povrchových úprav, z ktorých každá má rôzne výhody a nevýhody. Latexová farba sa najľahšie čistí, ale nefunguje dobre vo vlhkých miestnostiach, ako je napríklad kúpeľňa. Olejová farba je odolná voči škvrnám a dobre drží na stene, dokonca aj vo vlhkých oblastiach, no na jej odstránenie zo štetcov, podlahy a pokožky potrebujete terpentín. Rôzne druhy povrchových úprav ovplyvnia to, ako sa bude svetlo odrážať od stien a aké ťažké bude odstránenie škvŕn a prípadných škrabancov. Pri riedených farbách myslite na to, že aj pri dôkladnom meraní a dodržaní postupu sa vám nemusí podariť dvakrát namiešať rovnaký odtieň. Pri výbere tej správnej farby pre vaše potreby vám vie poradiť odborník v predajni s farbami. Najlepšie to však dokáže profesionálny maliar, ktorý príde na obhliadku priestorov a prekonzultuje s vami vašu predstavu aj potreby.

6. Zvážte osvetlenie vo vašom byte

Farby na stene budú vyzerať odlišne pri rôznych svetelných zdrojoch. Farba, ktorá vyzerá vynikajúco pod žiarivkovým svetlom v predajni, nemusí vyzerať rovnako v prirodzenom svetle, ktoré prichádza cez vaše okno. Nenechajte to na náhodu. Aby ste sa vyhli prekvapeniam, prineste si vzorky, napr. kusy natretej lepenky, alebo kartónového papiera domov a pozrite sa na ne pod rôznymi svetelnými zdrojmi vo vašej domácnosti.

7. Myslite na budúcnosť

Výrazné odtiene a nezvyčajné farebné kombinácie môžu zmeniť váš byt na nepoznanie a urobiť váš domov jedinečným. Výber nekonvenčnej farebnej schémy si však vyžaduje dôkladné zamyslenie. Zostanú steny žiarivo oranžové aj po niekoľkých mesiacoch? Bude vás baviť striktná farebná schéma aj o rok či dva? Hodia sa farby, po ktorých túžite, k vášmu súčasnému zariadeniu, alebo budú znamenať potrebu nového nábytku? Niektoré farby môžu spôsobiť, že sa miestnosti budú javiť menšie – čo býva problém najmä, ak maľujete malé priestory. Prekonzultujte svoje nápady s maliarom, alebo s odborníkmi v predajni, kde vám vedia poradiť.

Ako zistiť, či potrebujete odborníka?

Ak máte v byte staršie farebné nátery, ktoré bude potrebné oškrabať, alebo popraskané steny, ktoré budú vyžadovať opravu omietky, určite zvážte pomoc profesionála. Ak potrebujete natierať veľké plochy, nikdy ste nemaľovali, alebo ak o sebe viete, že máte problémy dokončiť kutilské práce, ktoré začnete, maľovanie na vlastnú päsť nie je pre vás tou správnou voľbou. Koniec koncov, je jasné, prečo sa tak často hovorí „lepšie je vyhorieť, ako vymaľovať“.

