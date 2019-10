Politológ o zverejnení nahrávky Gorila: Môže to byť Ficov koniec

Zverejnenie nahrávky kauzy Gorila dokazuje, že aféra Gorila nie je nič vymyslené. Znamenať môže aj definitívny koniec politickej kariéry predsedu Smeru-SD a bývalého premiéra Roberta Fica.

V rozhovore to uviedol politológ Radoslav Štefančík z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Na internete sa objavil zvukový záznam s názvom Gorila, dostali ho aj viaceré médiá. Ide o takmer 39 hodín záznamu komunikácie aktérov kauzy Gorila, z ktorej bol doteraz známy len analytický prepis. Podľa bezpečnostného analytika Juraja Krúpu zo Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku zverejnenie nahrávky vyšetrovanie zásadným spôsobom ohroziť nemôže, ovplyvňuje skôr celospoločenské dianie.

Podľa politológa Štefančíka nahrávka dokazuje, že Gorila nie je aférou Dzurindovej vlády, ako hovoril Robert Fico, ale zachycuje veľkú skupinu politickej elity. „Z jednotlivých aktérov Gorily je aktívne v politike len Robert Fico. Ten však dodnes nepotvrdil, ale ani nevyvrátil, že bol v goriľom byte. Nahrávka dokazuje, že Fico riešil problematiku okrem iného aj straníckeho financovania práve s pánom Haščákom, hovoril o ňom, diskutoval o jednotlivých politikoch, politických stranách, takže určite mu to nepomôže v jeho ďalšej kariére,“ konštatoval Štefančík. Jaroslav Haščák je spolumajiteľom investičnej skupiny Penta.

Štefančík sa domnieva, že Ficova politická kariéra je pravdepodobne na konci. Zverejnenie nahrávky s bezprostredne blížiacimi sa voľbami nespája. Ako uviedol, bola len otázka času, kedy sa objaví.

Analytik Krúpa podotkol, že je prekvapivé až šokujúce, že napriek zverejneným informáciám, ktoré vyšetrovatelia majú už dlhšie, sa neprikročilo k razantnejším krokom a neurobili sa opatrenia, aby podozriví z nekalého konania boli minimálne predvolaní na políciu, alebo sa neurobili ďalšie úkony, ktoré by pomohli vyšetreniu v tejto veci. „Je tam totiž podozrenie na podvodnú činnosť organizovanej skupiny s prepojením na štát, sú to zásadné veci na prokuratúru. Prepojenia sú hrozivé, podkopali celý systém a zodpovední, ktorí sú do toho namočení, majú byť vyšetrovaní minimálne na súde,“ podotkol Krúpa. V Dánsku alebo v Holandsku by títo ľudia podľa bezpečnostného analytika boli už dávno vyšetrovaní a zatknutí. „My stále len riešime situáciu, ako s tým naložiť. Vyšetrovanie síce napreduje, ale tak trošku opatrnejšie,“ povedal. Takisto konštatuje, že konanie novinárov v tejto veci je také, ako všade vo svete v slobodných krajinách.

Spis Gorila sa na verejnosti objavil v decembri 2011, jeho obsah tvorili prepisy rozhovorov medzi viacerými politikmi a osobami z prostredia finančných skupín. Za autora spisu je považovaný bývalý príslušník SIS Peter H. Od roku 2012 na prípade pracuje špeciálny vyšetrovací tím. Denník N uviedol, že kľúčové pasáže nahrávky, ktorú dostali médiá, sú totožné so spisom Gorila.