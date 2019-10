Takto si svoje peniaze naozaj užijete.

Ak chcete, aby vám pri dnešných úrokoch peniaze aj niečo zarábali, máte len jednu možnosť – investovanie.

Už dávno to nie je len výsada bohatých. Vďaka VÚB banke môže byť totiž investorom naozaj každý. Takto „ušetrené“ peniaze si potom môžete konečne aj užiť.

Pri investičnom sporení s VÚB bankou môžete investovať do podielových fondov už od 20 eur mesačne. Skúste sa len zamyslieť, koľko dáte každý mesiac na veci, ktoré ani nepotrebujete. Investovanie nie je nič zložité. V podstate to znamená, že si neodkladáte peniaze na účet, ale nakupujete podielové listy vybraného fondu. Takto si vytvárate finančnú rezervu. Ak nemáte vôbec žiadne skúsenosti s investovaním, je najlepšie poradiť sa na ktorejkoľvek pobočke VÚB banky. Tam vám najlepšie vysvetlia všetko dôležité.

Jozef (43), stolár z Lučenca

Zarába, aj keď oddychuje!

Vôňa dreva ma fascinovala od detstva, učarila mi, už keď som chodil za starým otcom, ktorý si vo voľnom čase vyrezával z dreva. Keď som sa rozhodoval, čím by som v živote chcel byť, ani na sekundu som nezaváhal. Ja som sa však chcel prácou s drevom živiť a zároveň je pre mňa práca aj zábavou. Napriek tomu sa v práci nevyhnem stresu, sú situácie, kedy časovo nestíham. Po práci sa chcem venovať aj svojim dvom dcérkam, ktoré sú pre mňa všetkým. Preto nerád pracujem po večeroch. Deti si takým životným štýlom vôbec neužijem, a to by som neskôr mohol ľutovať. Jednu vec však v živote vôbec neľutujem, pred časom som sa rozhodol pre investičné sporenie vo VÚB. Každý mesiac investujem len 20 eur, takže to rozhodne nie je len pre bohatých, ako by si to mnohí mysleli. Tvorím si takto rezervu buď na horšie časy, alebo dokonca na dôchodok. Do budúcnosti by som chcel rozšíriť svoju prevádzku, modernizovať stroje a aj na to sa mi môžu hodiť peniaze, ktoré som investoval. Myslel som si, že investovanie je zložitá veda a nebudem tomu vôbec rozumieť. Opak je však pravdou, o nič sa nemusím starať. Je to veľmi jednoduché a všetko za mňa vybavia vo VÚB banke.

Pravidelné investovanie s VÚB

Možnosť investovať už od 20 eur mesačne. O financie sa stará vyškolený poradca, ktorý pozná vašu situáciu. Možnosť výberu z množstva fondov, ktoré sú rôzne zamerané a obsahujú rôzne finančné nástroje:

Bezpečné dlhopisy – najnižšie riziko

Akciové trhy + dlhopisy – stredné riziko

Akciové a dlhopisové trhy rozvíjajúcich sa krajín – najvyššie riziko

Ideálne riešenie pre dlhodobé investičné sporenie: