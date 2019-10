Erotika v staršom veku? Pravdaže! 7 božských trikov, vďaka ktorým “to” funguje

Užívať najšťavnatejšie kúsky ovocia života si vedia aj seniori - vďaka malej pomoci s erekciou. Neveríte?

Odborníci sú často dotazovaní o pomoc s erekciou pre seniorov. A aj keď si to mladšie ročníky nechcú pripustiť, je naivné myslieť si, že babička s dedom to už dávno nerobia. Práve naopak, užívajú si možno ešte viac.

#1 Zábrany a hanblivosť? Kdeže!

Vo vyššom veku sa priority značne líšia od tých, ktoré máme ako dvadsiatnici. Potreba ukázať dokonalú postavu v perfektnej bielizni vystrieda uvoľnenosť. Mystérium tela opačného pohlavia je tiež dávno preskúmané, telesné zmeny v dôsledku veku sú prijaté. Preto partneri vymenia zábrany a hanblivosť za skutočný pôžitok, ktorý pri sexe môžu zažiť.

# 2 Starší páni vedia ako na to

Počet skúseností s pribúdajúcim vekom sa zvyšuje, čo sa ukáže aj na prejave dotyčného muža. Neuveriteľne rýchlo dokáže urobiť alebo zistiť veci, ktoré mladším mužom trvajú často podstatne dlhšie. Nepotrebuje zisťovať, kde má žena bod G, čo sa jej môže páčiť, alebo čím ju ohúri - už to totiž dávno ovláda. A ako bonus: vie, že slovo predohra nie je z mimozemského slovníka.

# 3 Dámy vo výhode

Problematické obdobie pred menopauzou a počas nej, kedy ženy pociťujú výrazný pokles chuti na sex, môže vystriedať obdobie ďaleko príjemnejšie. Zmeny, ktoré prišli s búriacimi hormónmi, sa ustália. Ženy vyzrú na nedostatky, ktoré mohli spôsobiť - pokles libida, vaginálna suchosť a majú možnosť užívať si radosť zo sexu bez možných následkov vo forme neželaného tehotenstva.

# 4 Dám si to do diára

Je lepšie byť pripravený než zaskočený. Starší ľudia radi vedia, kedy bude oslava, kedy prídu vnúčence, alebo kedy budú so susedmi strihať stromy. Dôvod je prostý. V čase, kedy nemajú nič v pláne, si môžu naplánovať sex a pripraviť sa naň. Ženy sa postarajú o to, aby ich nezaskočila vaginálna suchosť. Muži si zase môžu v predstihu zabezpečiť tabletky na erekciu.

# 5 Spoločné chvíle si užívajú naplno

Hypotéka je dávno splatená, deti už pred rokmi odišli z domu, prebytočné kilá ani veľkosť dioptrií sa neriešia. Viete si predstaviť väčšiu pohodu? To seniorom umožňuje užívať si spoločné chvíle skutočne naplno. Ak sa starajú aj o sexuálnu vitalitu, nezaskočí ich už naozaj nič.

# 6 Vyzreli aj na libido

Postupom času príde človek na kadečo. Do zaujímavej kategórie patria aj potraviny, ktoré majú na partnerov šteklivé účinky. Navyše, majú tieto informácie rokmi overené. Afrodiziakami vo forme potravín, nápojov alebo prírodných výživových doplnkov si vedia dopomôcť aj k väčšej chuti na sex.

# 7 Kvalitnejšie orgazmy

Čerešnička na záver. Dámy sa časom naučia to, ako dosiahnuť počas sexu intenzívnejšie orgazmy a to aj vo väčšom počte. Páni sa zase časom vypracujú na majstrov, ktorí dokonale ovládajú umenie uspokojenia ženy. Funguje to rovnako ako pri cvičení: čím viac opakovaní, tým efektívnejší výsledok.

Ako vyhliadka na budúcnosť to neznie až tak zle, čo poviete?