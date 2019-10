Sulík: Je silný dôvod na to, aby hlavní aktéri kauzy Gorila sedeli vo väzbe

Je silný dôvod na to, aby hlavní aktéri kauzy Gorila sedeli vo vyšetrovacej väzbe, pokiaľ je v údajnej nahrávke z kauzy to, čo už v skorších prepisoch. Vyhlásil to líder opozičnej SaS Richard Sulík s tým, že nezávislý a spravodlivý súd by mal rozhodnúť, čo s týmito aktérmi následne urobí.

Sulík tvrdí, že najbližšie dni ukážu, či nahrávka je, alebo nie je pravdivá. "Mám silné podozrenie, že to pravdivé je," skonštatoval. Priznal však, že nahrávku ešte nepočul a nevie presne, čo v nej je. Následne na stredajšej tlačovej konferencii vyhlásil, že to, čoho sme svedkami v kauze Gorila, je niečo bezprecedentné a ukazuje sa ako úzko bola previazaná mafia s politikmi. VIDEO Čo je na nahrávke s názvom Gorila? 39 hodín plných rozhovorov ale aj SEXU! Hlavní aktéri budú podľa Sulíka zrejme mariť vyšetrovanie, ovplyvňovať svedkov a budú sa snažiť uniknúť pred spravodlivosťou. "Preto si myslím, že vo všetkých oprávnených prípadoch by mala byť okamžite nariadená vyšetrovacia väzba," povedal líder SaS. Orgány činné v trestnom konaní vyzval, aby konali. "Ide o to, aby spravodlivosť na Slovensku nestratila posledné zvyšky dôvery," podotkol Sulík. Je nahrávka s názvom Gorila pravá? Polícia ani Generálna prokuratúra sa nevyjadrujú Viaceré redakcie slovenských médií dostali mailom link na zvukovú nahrávku, na ktorej má byť údajne zachytená kauza Gorila. Skupina Penta, ktorej spolumajiteľ Jaroslav Haščák má byť jedným z aktérov na nahrávke, už avizovala, že podá v tejto súvislosti trestné oznámenie. Penta autenticitu nahrávky spochybňuje. Spis Gorila má zachytávať rozhovor medzi Haščákom s politikmi o províziách v štátnych obchodoch v rokoch 2005 a 2006. Nahrávku Gorily našla polícia v decembri 2018 v dome podnikateľa Mariana K. Jej autenticitu potvrdil pre viaceré médiá odchádzajúci šéf vyšetrovacieho tímu Gorila Lukáš Kyselica.