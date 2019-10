Španieli už s miestenkou na EURO, ďakovať môžu aj De Geovi za famózny zákrok

Misiu splnili! Futbalisti Španielska sa po Belgicku, Rusku, Poľsku, Ukrajine a Taliansku kvalifikovali na budúcoročný európsky šampionát.

"La Furia Roja" v utorňajšom stretnutí vo švédskom Štokholme uhrala remízový výsledok 1:1. Dlho to však vyzeralo, že favorit padne na severe Európy. Remízový a zároveň postupový zásah hostí zaznamenal až v nadstavenom čase útočník Valencie Rodrigo Moreno.

"Keď nevyhráme v každom zápase, ľudia hneď začnú rozprávať, že nehráme dobre. Niekedy však veci vo futbale nejdú tak, ako by ste chceli. Dôležité je to, že sme sa kvalifikovali na ME a máme dostatok času, aby sme sa pokúsili zlepšiť," vyhlásil 28-ročný rodák z brazílskeho Ria de Janeiro.

Jeho menovec a reprezentačný kouč Španielov Robert Moreno venoval postup na ME 2020 bývalému kormidelníkovi národného mužstva Luisovi Enriquemu, ktorý v júni rezignoval kvôli ťažko chorej dcére. "Jeho práca s týmto tímom nám dodala silné postavenie, a preto sme mu vďační," vyhlásil 42-ročný tréner.

Duel v Štokholme sa ale mohol vyvíjať úplne inak. V 33. min boli domáci totiž veľmi blízko k vedúcemu gólu, no brankár David De Gea (28) vytiahol skvelý zákrok, keď dobre mierenú hlavičku Robina Quaisona vytlačil mimo bránku.

Kvalifikácia ME 2020 vo futbale:

D-skupina:

Švajčiarsko - Írsko 2:0 (1:0)

Góly: 16. Seferovič, 90.+ Duffy (vlastný), ČK: 76. Coleman (Ír.) po druhej ŽK

Gibraltár - Gruzínsko 2:3 (0:2)

Góly: 66. Casciaro, 74. Chipolina - 10. Charaišvili, 21. Kankava, 84. Kvilitaja

Tabuľka D-skupiny:

1. Írsko 7 3 3 1 6:4 12

2. Dánsko 6 3 3 0 16:5 12

3. Švajčiarsko 6 3 2 1 12:5 11

4. Gruzínsko 7 2 2 3 7:10 8

5. Gibraltár 6 0 0 6 2:19 0

F-skupina:

Faerské ostrovy - Malta 1:0 (0:0)

Gól: 71. Baldvinsson

Rumunsko - Nórsko 1:1 (0:0)

Góly: 62. Mitrita - 90.+ Sorloth

Švédsko - Španielsko 1:1 (1:0)

Góly: 50. Berg - 90.+ Rodrigo

Tabuľka F-skupiny:

1. Španielsko 8 6 2 0 19:6 20 - istota postupu na ME

2. Švédsko 8 4 3 1 18:9 15

3. Rumunsko 8 4 2 2 17:8 14

4. Nórsko 8 2 5 1 13:10 11

5. Malta 8 1 0 7 2:18 3

6. Faerské ostrovy 8 1 0 7 4:23 3

G-skupina:

Izrael - Lotyšsko 3:1 (3:1)

Góly: 16. a 42. Dabbur, 26. Zahavi - 40. Kamešs

Tabuľka G-skupiny:

1. Poľsko 8 6 1 1 13:2 19 - istota postupu na ME

2. Rakúsko 8 5 1 2 17:7 16

3. Severné Macedónsko 8 3 2 3 10:11 11

4. Slovinsko 8 3 2 3 13:8 11

5. Izrael 8 1 2 3 15:15 11

6. Lotyšsko 8 0 0 8 2:27 0

J-skupina:

Fínsko - Arménsko 3:0 (1:0)

Góly: 61. a 88. Pukki, 31. F. Jensen

Grécko - Bosna Hercegovina 2:1 (1:1)

Góly: 30. Pavlidis, 88. Kovačevič (vlastný) - 35. Gojak

Lichtenštajnsko - Taliansko 0:5 (0:1)

Góly: 70. a 90.+ Belotti, 2. Bernardeschi, 77. Romagnolli, 82. El Shaarawy

Tabuľka J-skupiny:

1. Taliansko 8 8 0 0 25:3 24 - istota postupu na ME

2. Fínsko 8 5 0 3 12:8 15

3. Bosna a Hercegovina 8 3 1 4 17:14 10

4. Arménsko 8 3 1 4 13:15 10

5. Grécko 8 2 2 4 9:13 8

6. Lichtenštajnsko 8 0 2 6 2:25 2