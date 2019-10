Maďarsko vyvolalo medzinárodné pobúrenie: Otvorene podporili tureckú vojenskú operáciu

Maďarsko sa v utorok ako jedna z mála krajín sveta otvorene postavilo na stranu režimu tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, ktorý minulú stredu spustil masívnu vojenskú operáciu proti Kurdom na severe Sýrie, čím vyvolal medzinárodné pobúrenie. Ako v utorok vyhlásil maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, v záujme jeho krajiny je, aby Turecko premiestnilo migrantov zo Sýrie, ktorí sú momentálne na jeho území, naspäť do Sýrie.

Práve plán premiestniť utečencov zo Sýrie z Turecka naspäť do ich domovskej krajiny používa Erdogan ako odôvodnenie vojenskej operácie proti Kurdom. Podľa všetkého však ide len o zámienku a skutočným dôvodom je jeho snaha "porátať sa" s Kurdmi, ktorých dlhé roky označuje za hlavných nepriateľov Turecka.

Vyhlásenie šéfa maďarskej diplomacie, ktoré zaznelo v utorok na rokovaní takzvanej Tureckej rady v azerbajdžanskom Baku, pritom ide presne v línii toho, čo hovorí Erdogan. Ten sa Európe opakovane - naposledy cez víkend - vyhrážal tým, že keď európske krajiny neprestanú protestovať proti tureckej vojenskej operácii, Turecko zaplaví Európu sýrskymi utečencami. "Turecko otvorí brány a pošle 3,6 milióna utečencov vaším smerom", varoval cez víkend Erdogan.

"Turecko by malo presídliť migrantov do Sýrie, a nie otvárať dvere do Európy pre štyri milióny migrantov," hovoril v utorok v Baku Szijjártó. Szijjártó svoj postoj k tureckej operácie v Sýrii odôvodnil tým, že Maďarsko podľa neho "myslí v tejto veci výlučne na národný záujem, nie na záujmy druhých".

Šéf maďarskej diplomacie sa zúčastňuje na rokovaní Tureckej rady spolu s premiérom Viktorom Orbánom, a to práve v čase, keď sa Turecko dostáva do stále väčšej medzinárodnej izolácie.

Szijjártó už minulý týždeň priznal, že to bolo práve Maďarsko, kto dlhé mesiace vetoval snahu zvyšných krajín EÚ vydať spoločné vyhlásenie o tom, že prípadný turecký útok na Kurdov v Sýrii by znamenal novú utečeneckú krízu.

Erdogan spustil pozemné aj letecké útoky na Kurdov, ktorých paušálne a bez dôkazov označuje za teroristov, minulú stredu. Doteraz pri nich prišlo o život už niekoľko stoviek ľudí. Navyše sa naplnili obavy, že pri útokoch sa dostanú na slobodu stovky a možno až tisíce zajatých bojovníkov Islamského štátu, ktorých Kurdi doteraz zadržiavali na územiach, na ktoré Turecko teraz útočí.