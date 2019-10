Gólové hody v Dunajskej Strede: Slovenskí mladíci potrápili hviezdnych Francúzov

Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov podľahli vo svojom treťom vystúpení v rámci kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy rovesníkom z Francúzska 3:5.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Hrdinom zápasu bol hosťujúci útočník Odsonne Edouard, ktorý sa zaskvel hetrikom. Zverenci trénera Adriána Guľu majú na konte naďalej tri kvalifikačné body a v tabuľke 2. skupiny figurujú na štvrtom mieste s bilanciou jedna výhra a dve prehry. Ďalší kvalifikačný duel ich čaká 18. novembra 2019, keď v domácom prostredí vyzvú hráčov Gruzínska. Španieli majú dôvod na radosť: Gól v nadstavenom čase ich posunul na EURO

Francúzi vstúpili do zápasu veľmi dobre a už v tretej minúte sa ujali vedenia. Po akcii z ľavej strany sa dostal do zakončenia zvnútra šestnástky Jeff Reine-Adélaide a prízemnou strelou prekonal Martina Vantrubu. Odpoveď zverencov Adriána Guľu však nenechala na seba dlho čakať. O dve minúty neskôr sa po rohovom kope presadil Dávid Strelec, pre ktorého to bol štvrtý gól v drese reprezentačnej "dvadsaťjednotky". Francúzi hrozili najmä v krídelných priestoroch a do polčasu si vypracovali trojgólový náskok. V 13. min sa zapísal do streleckej listiny Houssem Aouar a následne dvakrát skóroval hráč Celticu Glasgow Odsonne Edouard. V 45. min mohol upraviť skóre Strelec, ale v stopercentnej šanci trafil iba pravú žrď.

Slovenskí mladíci sa nevzdali ani za nepriaznivého stavu 1:4 a zdanlivo rozhodnuté stretnutie poriadne zdramatizovali. V 52. min umiestnenou strelou spoza šestnástky skóroval kapitán domáceho tímu Christián Herc a o desať minút neskôr strelil kontaktný gól striedajúci Martin Kovaľ. Stredopoliar Zlatých Moraviec si počkal na center Mariána Chobota z ľavej strany a z tesnej blízkosti prekonal brankára Albana Lafonta. Francúzi si však záver duelu postrážili a ich víťazstvo spečatil v 81. min Edouard. Hráči z krajiny "galského kohúta" uspeli aj v druhom kvalifikačnom súboji a v tabuľke im patrí priebežná druhá priečka za deväťbodovými Švajčiarmi.

Kvalifikácia ME 2021 hráčov do 21 rokov - 2. skupina - utorok (Dunajská Streda):

Slovensko - Francúzsko 3:5 (1:4)

Góly: 5. Strelec, 52. Herc, 62. Kovaľ - 23., 35. a 81. Edouard, 3. Reine-Adélaide, 13. Aouar, ŽK: 40. Herc, 43. Šulek, 75. Pokorný, 77. Kovaľ, 90.+ Almási - 40. Reine-Adélaide, 55. Soumaré, 78. Guendouzi, 90.+ Lafont, rozhodovali: Robertson - Stewart, McFarlane (Škót.), 2603 divákov

Zostava SR "21": Vantruba - Tomič, Šulek, M. Oravec, Sluka - Herc, Pokorný (88. Adamec), Bernát (46. Gamboš) - Tupta (82. Almási), Strelec (51. Kovaľ), Chobot (82. Kolesár)

Tabuľka 2. kvalifikačnej skupiny:

1. Švajčiarsko 3 3 0 0 8:1 9

2. Francúzsko 2 2 0 0 10:3 6

3. Gruzínsko 3 2 0 1 8:2 6

4. Slovensko 3 1 0 2 8:9 3

5. Azerbajdžan 5 1 0 4 2:11 3

6. Lichtenštajnsko 4 1 0 3 3:13 3