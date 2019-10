Nechutné video Ráža a Elánu ich nenechalo chladným: Tvrdé odkazy od kolegov z brandže!

Najnovší klip skupiny Elán vyvolal na Slovensku vlnu hnusu a odporu. Jožo Ráž (64), ktorý sa vo videoklipe zahral na mafiána, ktorý využíva praktiky Islamského štátu a spoločne so svojimi kamošmi unesie novinára, poriadne prestrelil.

Zbraňou mu mieri do hlavy, a to len rok a pol po smrti novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice. Ráž sa chcel týmto nechutným počinom pomstiť Novému Času za uverejnené fotky z leta minulého roka, keď bol pristihnutý s kontroverznou Kočnerovou prokurátorkou Máriou Trstenskou. Ako obarení a v šoku zostali po vzhliadnutí videa aj kolegovia z brandže, ktorí elánistom poslali ostré odkazy!

Pôsobí to depresívne, Maťo Ďurinda (57)

Novinárov si veľmi vážim, keď robia kvalitnú a dobre napísanú žurnalistiku a často riskujú aj život, keď im ho dnes môže zobrať hocijaká persóna za pár tisíc eur. Alebo idú do nebezpečných situácií či vojnových oblastí. Bulvár tiež prináša rôzne zaujímavosti a dobré články. Čo sa týka videa Elánu a Joža Ráža... Viem, čo tým chcel Jožo povedať a svojsky vyjadril, aby bulvár nezasahoval a nevŕtal sa v jeho súkromí a ani v súkromí iných ľudí. Klip na mňa pôsobí depresívne, možno to bol zámer. Ja by som takýto scenár videa odmietol ako nevhodný ešte aj v časoch, keď na Slovensku aj vo svete sú novinári zastrašovaní, alebo nebodaj aj zabíjaní.

Nenávisť enávisť plodí nenávisť, Mário Kuly Kollár (48)

Netuším, prečo takú pesničku spravili. Možno bude mať svojich fanúšikov, možno bude mať svojich oponentov. V každom prípade je to dosť odvážne, divoké a drzé. Akcia vyvoláva reakciu, nenávisť plodí nenávisť.

Toto by som nikdy nenatočil , Robo Opatovský (47)

Nerád hodnotím počiny mojich kolegov, môžem len sám za seba napísať, že nemám rád zbrane. Akékoľvek, dokonca ani hračkárske. Osobne by som klip, kde sa hudobník novinárovi mstí, nenakrútil nikdy, obzvlášť nie v spoločenskej situácii, v ktorej sa Slovensko nachádza. Smrť mladého novinára a jeho snúbenice sa ma hlboko dotkla. Chápem, že klip reaguje na bulvár, ale aj s tým sa podľa mňa musí verejne známa osoba vyrovnať, že je zaujímavá pre bulvárne médiá. Ak žije dobre a bez škandálov, nemôžu jej veľmi ublížiť.

Je to cez hranicu, Robo Papp (37)

V prvom rade som to nemohol dopozerať. Myslím si, že je to už cez hranicu. Neviem, či to malo byť ako fór alebo útok. Už to beriem ako cez všetky hranice nejakého umenia a čohokoľvek so zdravým rozumom. Čiže vôbec neschvaľujem ani ten videoklip, ani tú pesničku.

Zlé načasovanie, Peter Cmorik (39)

Nebyť okolností, ktoré hýbu Slovenskom, by to bol pre mňa dobrý song s recesiou v klipe. Neviem, ako to bolo myslené celé, ale načasovanie sa mi nezdá úplne ideálne.

Zbrane do klipu nepatria, Miro Jaroš (41)

Celkovo nemám rád zbrane ani násilie, takže ja by som do svojho klipu tieto veci nedal. Rešpektujem, že tvorcovia to vidia inak, koniec-koncov sami si ponesú následky, ako scenár klipu ľudia prijmú. Nepáči sa mi, keď ľudia používajú zbrane.

Je to smutné, Tomáš Bezdeda (33)

Neviem, čo povedať. Ak je to cesta spropagovať Elán v mediách, tak je to dosť smutné. Nepríde mi to vôbec ako niečo, z čoho by som mal pridanú hodnotu a užil si skladbu. Elán mal určite dobré tie staré skladby, ale toto je fakt smutné... žiaľ.