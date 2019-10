Thingnes Bö dostal ocenenie fair play: Krásne gesto, ktorým sa pripravil o body aj peniaze

Hviezdny nórsky biatlonista Johannes Thingnes Bö si v utorok v talianskej Anterselve prevzal ocenenie od Európskeho hnutia fair play.

Vyslúžil si ju za príkladný čin z februárových pretekov Svetového pohára v americkom Salt Lake City. Štvornásobný svetový šampión z Östersundu 2019 po stíhacích pretekoch sám upozornil rozhodcov, že na poslednej streľbe vyslal iba štyri náboje namiesto piatich.

Potvrdila to aj následná kontrola zbrane, čo malo viesť k diskvalifikácii. Trojnásobný olympijský medailista z Pjongčangu 2016 pôvodne skončil štvrtý, keďže však upozornil na svoje pochybenie, museli ho diskvalifikovať, čím prišiel o 43 bodov do hodnotenia Svetového pohára a odmenu 7-tisíc eur. Zinčenko dostal do úzkych sexi moderátorku: Toto v priamom prenose nečakala

Ani to však Johannesa Thingnesa Böa neobral o celkový triumf v SP o priepastných 408 bodov pred Rusom Alexandrom Loginovom a ovládol tiež aj hodnotenia všetkých disciplín vrátane stíhačky.