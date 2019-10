Zariaďovanie interiéru môže byť niekedy veľká výzva. Interiér by mal v prvom rade odrážať vkus a preferencie jeho užívateľa, no zároveň by mal byť funkčný a esteticky príjemný. Vďaka veľtrhu nábytku MODDOM sa každý môže stať dizajnérom vlastného domova. Súbežná výstava výtvarného umenia ART ponúkne výber umeleckých diel, ktoré interiér zvýraznia a dodajú mu charakter.

Moderný, dizajnový a nadčasový nábytok do celého interiéru, jedinečné doplnky pre dotvorenie bývania a veľká ponuka technológií pre zabezpečenie komfortu a čistoty v domácnosti. Medzinárodný veľtrh nábytku, bytových doplnkov a interiérového dizajnu MODDOM od 16. do 20. októbra bude miestom inšpirácie na vytvorenie estetického, pohodlného a funkčného domova. Počas piatich dní sa v bratislavskej Inchebe na ploche 20 000 m2 predstaví 220 výrobcov a predajcov, ktorí na MODDOM prinesú mix nábytku a doplnkov z celého sveta. Sedačky, obývací nábytok, jedálenské stoly a stoličky, dizajnové kuchyne, praktické riešenia do vstupných priestorov, postele a úložný nábytok do spální, zariadenie do detských izieb či funkčný nábytok do pracovní a kancelárií; ponuka záhradného nábytku a exteriérových riešení a v neposlednom rade doplnky a zariadenie domácnosti ako koberce a podlahy, textílie, svietidlá, tapety, krby, radiátory či technológie – návštevníci pod jednou strechou objavia komplexnú ponuku pre dokonalý domov. Vystavovatelia zároveň na veľtrhu ponúkajú zaujímavé zľavy až 30 %, ktoré sú príjemným bonusom na ceste za vysnívaným bývaním.

Kráľovná medzi sedačkami? K dispozícii bude na MODDOMe

Sedačka je často stredobodom domácnosti. Na veľtrhu Moddom budú k dispozícii kvalitné kúsky do menších i väčších interiérov, a to v najrôznejších štýloch a povrchových úpravách. Nebudú chýbať sedačky svetových značiek, ktoré budú klenotom domácnosti. Pozornosť návštevníkov jednoznačne upúta luxusná sedacia súprava, ktorej hĺbka až 138 cm zaručuje maximálny komfort a pôžitok.

Zdravý a kvalitný spánok aj vďaka svetovému patentu

Človek prespí až tretinu svojho života. MODDOM preto ponúkne kompletné riešenia nielen pre zdravý spánok, ale aj pre dizajnový vzhľad spálne. Harmonické a vkusné postele, či už z masívneho dreva, čalúnené textilom alebo potiahnuté kožou; klasické či tzv. boxspringové – vyberie si každý. Novinkou v ponuke bude matrac so svetovým patentom, ktorý počas spánku jemne naťahuje chrbticu do pôvodnej polohy a osem hodín spánku na tomto matraci má podobný účinok ako 30 minút intenzívneho strečingu.

V peknom prostredí chutí lepšie...

...tak prečo si stolovanie nespríjemniť? Napríklad stôl s unikátnym riešením jedálenskej dosky z kombinácie tvrdeného skla a keramiky v rôznych dezénoch bude skvelým spoločníkom pri raňajkách, obedoch i večeriach. Príprava jedla bude hračkou vďaka dizajnovým kuchyniam s kvalitnými spotrebičmi, ktoré budú na veľtrhu rovnako k dispozícii.

Doplnky, doplnky, doplnky...

...práve tie dotvárajú charakter interiéru. Nový koncept ručne tkaných kobercov, ktoré sú doslova umeleckými dielami, orientálne a dizajnové koberce, luxusné hovädzie kože na podlahu, pútavé tapety a dekorácie stien, impozantné svetelné stropy, krištáľové lustre, dizajnové radiátory nezameniteľných tvarov či doplnky z kovu a exotického dreva tvoria len časť bohatej ponuky. Príjemnú atmosféru vytvorí novinka – bezrámové sklenené krby s jedinečným systémom bezdymového vykurovania. Dotyk prírody do interiéru vnesú ručne vyrábané machové obrazy či celé steny, ktoré sú čoraz viac populárne medzi špičkovými architektmi. O príjemnú vôňu sa pre zmenu postarajú profesionálne aróma difuzéry, ktoré majú viac ako 20 celosvetových patentov a vôňu do priestoru šíria formou atomizácie parfumovaného oleja.

Upratovanie bude hračka

Vďaka technologickým novinkám bude môcť každý svoj domov udržiavať v čistote bez väčšej námahy – napríklad vďaka robotickým vysávačom, ktoré na veľtrhu nemôžu chýbať. Revolučný robotický čistič okien zasa rýchlo a precízne vyčistí okná a rôzne druhy sklenených povrchov. Návštevníci budú môcť spoznať aj najvýkonnejší bezdrôtový vysávač na trhu.

Zdravie v dizajne

Až 20 % ľudskej populácie trpí alergickými ochoreniami a plesne, prach, roztoče, peľ, baktérie, vírusy a iné nečistoty na nás útočia prevažne v interiéri. MODDOM preto ponúkne aj riešenia pre čistý a zdravý vzduch prostredníctvom noviniek – vzduchovej práčky, prvého cestovného zvlhčovača ovzdušia či radu ďalších produktov s exkluzívnym dizajnom navrhnutým svetovými dizajnérmi (StadlerForm).

Terasa môže byť ďalšou izbou

Súčasné trendy velia stierať hranice medzi interiérom a exteriérom, čo vďaka ponuke exteriérového nábytku a tienenia nebude žiadny problém. Na veľtrhu bude k dispozícii sortiment populárnych bezúdržbových pergol, exteriérových podláh či vonkajšieho nábytku na balkón, terasu či záhradu, ktoré sa tak môžu stať plnohodnotným miestom pre život.

Veľtrh MODDOM so súbežnou výstavou výtvarného umenia ART budú otvorené v dňoch 16. - 20. októbra od 10:00 do 19:00 (v posledný deň do 17:00). Podrobné informácie sú dostupné na www.incheba.sk.