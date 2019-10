Súťaž Nového Času: Decká, idete na Slovan? Zaplatíme vám cestu!

Chceli by ste zažiť Európsku ligu na Tehelnom poli? Zvažujete cestu do Bratislavy na futbalový zápas Slovana s Wolverhamptonom, ale chýbajú vám peniaze na cestu? Nový Čas jednej skupine zaplatí pohonné látky alebo cestovné lístky na presun z domova na zápas a späť!

Ako sa môžete o výhru uchádzať a čo ešte získate ako bonus? Zápas sa hrá vo štvrtok 24. októbra o 18.55 hod. na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave. V hľadisku budú len diváci do 14 rokov so sprievodom (1 dospelý na 10 detí).

Podobná situácia nastala aj pred mesiacom počas zápasu Slovana s Besiktasom (4:2) a pre všetkých sa zmenila na zážitok na celý život. Neopakovateľná atmosféra, vrcholový futbal a víťazstvo domácich zmenili večer na veľký sviatok.

„Na niečo také sa nedá zabudnúť,“ povedal pred mesiacom po zápase kanonier Slovana Andraž Šporar.

Situácia sa zopakuje

Zdá sa, že aj proti Wolverhamptonu bude hľadisko zaplnené! Slovan zaplavili stovky žiadostí z celej republiky, už v pondelok mal nahlásených vyše 12 000 detí. Kapacita štadióna je pritom zhruba 22 000 divákov, takže všetko nasvedčuje tomu, že by mohol byť o týždeň na zápas s účastníkom Premier League „vypredaný“.

Neváhajte už ani vy – vezmite decká na futbal. Takáto príležitosť sa nemusí opakovať! Nový Čas navyše v spolupráci so Slovanom odmení každého člena víťaznej skupiny šálom „Spolu sme Slovan!“.

Ako získať vstupenky?

Ak sa chcete prihlásiť o vstupenky zdarma, pošlite prihlášku na deti@skslovan.com. Nahlásite názov školy alebo klubu a počet vstupeniek pre deti a pre sprievod. Z tejto e-mailovej adresy vám bude zaslané potvrdenie rezervácie. Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke www.skslovan.com.

Ako získať cestu zdarma?

Nový Čas uhradí jednej skupine náklady na cestu na zápas a späť z ktoréhokoľvek miesta na Slovensku.

 Stačí nám na e-mail tip@cas.sk napísať najneskôr do nedele 20. októbra 2019, prečo by mala do Bratislavy cestovať zadarmo práve vaša skupina.

 Vítaná je aj spoločná fotka! Uveďte tiež meno kontaktnej osoby, počet osôb a spôsob dopravy (autobus, mikrobus, vlak...).

 Najpresvedčivejší z listov doplnený fotkou vašej skupiny odmeníme uhradením pohonných látok, resp. preplatením cestovného (vlak, autobusová linka) do Bratislavy a späť.