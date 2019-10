Útočník Tomáš Jurčo je späť v NHL: S hviezdnym Draisaitlom kecáme aj o Košiciach

Maximálna spokojnosť. Hokejový útočník Tomáš Jurčo (26) v lete podpísal ročnú zmluvu so slávnym kanadským klubom Edmonton Oilers, ktorému sa v úvode sezóny darí.

Slovenský reprezentant si po ročnej pauze opäť užíva hru s hviezdami NHL a veľmi si rozumie aj s momentálne najproduktívnejším hráčom súťaže Leonom Draisaitlom (23). Otec nemeckého reprezentanta s českými koreňmi Peter Draisaitl (53) je totiž trénerom Košíc, kde Jurčo s hokejom začínal!

? Prvých päť zápasov sezóny ste vyhrali a s Coloradom ste na čele Západnej konferencie NHL. Vládne v kabíne pohoda?

- Myslím si, že všetko je v poriadku a funguje tak, ako má. Veľa ľudí ani nečakalo, že budeme mať taký super vstup do sezóny. Preto je nálada výborná, hoci na druhej strane vieme, že sme len na začiatku.

? Pred štartom sezóny zámorské médiá informovali, že nastúpite v prvom útoku s McDavidom, no napokon vám to zmarilo zranenie. Ako sa vám hralo v príprave s hviezdnym kapitánom?

- Je to naozaj super hokejista a vždy je ľahšie hrať s takým borcom. Je rýchly, vytvára veľa gólových príležitostí pre spoluhruáčov a zostáva mi len dúfať, že niekedy ešte dostanem pri ňom šancu.

? Práve McDavid s ďalším hráčom Oilers Leonom Draisaitlom vládnu bodovaniu celej NHL. Ako ich vnímate?

- Obaja výborne čítajú hru, majú dobré ruky a vidia spoluhráčov. Leon je silovejší, vďaka čomu sa dokáže predrať pred bránku. Connor sa presadzuje rýchlosťou.

? Aké má klub ambície v tomto ročníku?

- Pri súčasnej vyrovnanosti profiligy je ťažké predpovedať. Určite chceme urobiť play-off, čo je vždy základ.

? Ako ste zatiaľ spokojný s priestorom, ktorý dostávate od trénerov a výkonmi?

- Zatiaľ to nie je nič extra, no na druhej strane hrám viac, ako v minulosti. Verím však, že svojimi výkonmi trénerov presvedčím, aby som hrával stále viac.

? V Oilers pôsobili viaceré legendy na čele s Gretzkým, Messierom a ďalšími. Stretli ste sa už s niektorými?

- Gretzky trávi s nami dosť času, chodieva pravidelne do kabíny a teraz je s nami aj na výjazde. Bol na zápase v New Yorku proti Rangers, kde pôsobil, takže s ním som už mal možnosť stretnúť sa.

? Vlani hral za Edmonton Andrej Sekera. Hovorili ste spolu pred odletom do Kanady?

- Dal mi nejaké rady ohľadom mesta. Ubezpečil ma, že sa mi bude páčiť a zatiaľ mal vo všetkom pravdu. Stále sa však udomácňujem, keďže povinností je veľa a chvíľu to potrvá. Určite si však zvyknem.

? Zaujímavosťou je, že otec Leona Draisaitla Peter je teraz trénerom vašich rodných Košíc. Bavíte sa spolu o slovenskej lige?

- Áno, dosť často a som prekvapený, ako veľmi to Leon sleduje. Vie o každom jednom zápase Košíc! Pre mňa to je samozrejmé, no nečakal som, že aj on bude do toho až taký zažraný. Kecáme spolu o výkonoch Oceliarov i našej lige. Poslal som mu tiež stránku, kde sa dajú pozerať úryvky z jednotlivých zápasov Košíc a veľmi sa tomu potešil.