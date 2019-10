Iba pre silné žalúdky: Cyklista ukázal, ako vyzerajú jeho nohy po pretekoch

Pohľad iba pre silné žalúdky! Slovinský cyklista Janez Brajkovič (35) sa vrátil do súťažného kolotoča po desaťmesačnom treste za doping.

Majster sveta v kategórii do 23 rokov z roku 2004 tvrdil, že trest bol prísny, že zakázané látky v jeho tele pochádzali z kontaminovaných potravín. No a teraz, po pretekoch v Chorvátsku, kde obsadil 18. miesto, zavesil na Instagram fotografiu svojich končatín. A veru, je to záber iba pre silné žalúdky.

"Všetko je pripravené na Halloween," vysmial sa mu jeden z fanúšikov na sociálnej sieti. "Klobúk dolu pred vašou vôľou, túžbou a láskou k cyklistike," oponoval ďalší.