Vojvodkyňa Kate poctila miestneho návrhára: Aha, čo si na seba obliekla v Pakistane

Britský princ William s manželkou Kate v pondelok zahájili päťdňovú návštevu Pakistanu, ktorý je súčasťou britského Spoločenstva národov.

Podľa hovorcu páru ide o jej zatiaľ najzložitejšiu zahraničnú cestu. V krajine, ktorá sa stále potýka s príležitostnými útokmi islamských radikálov, bolo na ochranu členov britskej kráľovskej rodiny nasadených viac ako 1000 pakistanských policajtov a príslušníkov polovojenských jednotiek, informoval v utorok denník The Daily Telegraph.

Detailný program návštevy nebol z bezpečnostných dôvodov zverejnený, podľa agentúry DPA by sa ale vojvoda a vojvodkyňa z Cambridge mali v utorokV ďalších dňoch sa William a Kate vydajú z metropoly Islamabadu do východopákistánského mesta Láhaur, kde si prezrú mešitu zo 17. storočia a pevnosť. Pozrú sa aj do mesta Čitrál v malebnej podhorskej oblasti na severe Pakistanu, kde sa zamerajú na to, ako miestne komunity reagujú na klimatické zmeny.

Pakistan, ktorý má 210 miliónov obyvateľov, dostáva podľa denníka The Daily Telegraph od Británie vôbec najväčšiu humanitárnu pomoc, z ktorej značná časť ide na vzdelanie. William s Kate, ktorí sú veľkými propagátormi vzdelávanie dievčat, v utorok v metropole Islamabad navštívili dievčenskú školu. Podľa OSN väčšina pakistanských študentiek ukončí školskú dochádzku základnou školou. Iba 27 percent dievčat navštevuje strednú školu, zatiaľ čo u chlapcov je to 50 percent.

Radikáli z radov pakistanského hnutia Taliban nesúhlasia so vzdelávaním žien a v minulostiAj v posledných rokoch boli pakistanské dievčenské školy opakovane ničené útokmi extrémistov.

Kate a William zasadli s deťmi priamo do lavice v triede, kde sa učí aj niekoľko chlapcov. Vojvodkyňa si pre túto príležitosť obliekla tradičný pakistanský odev od miestneho návrhára; vyšívanú tuniku doplnenú nohavicami vo farbe kráľovskej modrej. Tradičné oblečenie - tentoraz svetlo modré - mala na sebe Kate aj v pondelok, keď manželia pristáli neskoro večer miestneho času na leteckej základni v blízkosti hlavného mesta Pakistanu.

Poslednými členmi britskej kráľovskej rodiny, ktorí zavítali do Pakistanu, boli pred 12 rokmi následník trónu princ Charles s manželkou Camillou. Pri svojej ceste sa vtedy stretli s pozostalými zemetrasenia v pakistanskej časti Kašmíru. Britská kráľovná a Williamova zosnulá matka, princezná Diana, navštívili Pakistan v 90. rokoch, než túto juhoázijskej krajine pohltila vlna islamistického násilia.



Pakistan verí, že terajšia návšteva princa Williama a jeho ženy Kate bude dôkazom zlepšenej bezpečnostnej situácie po sérii vojenských operácií, pri ktorých bolo veľa bojovníkov fundamentalistického hnutia Taliban vyhnaných cez hranice do Afganistanu, napísal The Daily Telegraph. Množstvo násilných útokov v Pakistane počas posledného desaťročia významne kleslo a pakistanské úrady by rady krajinu prezentovali ako vhodnú turistickú destináciu.



Pakistan a Británia zdieľajú dlhú spoločnú históriu. Pakistan, rovnako ako India, vznikol rozpadom pôvodnej britskej kolónie v roku 1947. V druhej polovici 20. storočia emigrovalo do Británie mnoho Pakistancov, ktorí tam v súčasnosti tvoria druhú najpočetnejšiu etnickú menšinu po imigrantoch z Indie, uvádza DPA.