Ján Ďurica je sklamaný z rozlúčky: Mal to byť sviatok, žiaľ, vôbec nim nebol

Keď sa futbalisti Slovana Bratislava vrátili na vynovené Tehelné pole po takmer desaťročnom azyle na susedných Pasienkoch, na derby proti Trnave bolo zvedavých 22 500 divákov.

Keď sa na rovnakom štadióne po desiatich rokoch predstavila slovenská reprezentácia proti štvrťfinalistovi tohtoročného Copa América Paraguaju, prišlo sa pozrieť 6669 divákov. A to sa s reprezentačným dresom lúčili tri veľké persóny slovenského futbalu na čele s Martinom Škrtelom a rozlúčka mala mať slávnostný rámec na zaplnenom štadióne. Nemala.

"Mal to byť sviatok, žiaľ, vôbec nim nebol... Pre mňa bola rozlúčka troch mojich bývalých reprezentačných spoluhráčov obrovským sklamaním. Za to, čo títo chlapci pre národný tím odviedli, si zaslúžili oveľa lepšiu a krajšiu derniéru. Neviem, čo spôsobilo, že ich koniec bol pred slabou kulisou. Faktorov je asi viac. Premrštené ceny za vstupenky, voľba nie ideálneho termínu začiatku zápasu, marketingovo nebola táto záležitosť vôbec zvládnutá," vyslovil kritické slová v denníku Šport Ján Ďurica, rovnako bývalý futbalový reprezentant.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti treba dodať, že lístky na zápas Slovensko - Paraguaj sa predávali v troch základných kategóriách po 38, 28 a 18 eur. Prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik tvrdí, že ceny vstupeniek neboli premrštené, ale v súlade s dlhodobou líniou ich nastavenia. "Snažíme sa udržať cenu vstupeniek na určitej hranici. A to aj napriek tomu, že na stretnutia na Národnom futbalovom štadióne budeme mať náklady vyššie ako tomu bolo na predchádzajúcich štadiónoch, na ktorých slovenská reprezentácia hrávala. Treba však brať do úvahy aj cenu slovenského národného mužstva. Jeho hodnotu podčiarkuje nielen účasť na MS či ME, ale aj zloženie hráčskeho kádra i realizačného tímu a nie je možné ich kvality devalvovať akýmkoľvek spôsobom," uviedol Ján Kováčik v rozhovore na portáli sport24.pluska.sk.

Kováčik vidí jeden z dôvodov slabšej návštevy aj v tom, že slovenská reprezentácia hrala v rozpätí štyroch dní dva zápasy v domácom prostredí. Fanúšikovia si logicky radšej vybrali ten, v ktorom išlo o body do kvalifikácie ME 2020. Duel v Trnave s Walesom bol vypredaný (18 071 divákov). Podľa Kováčika si slovenský divák štandardne ťažko hľadá cestu na prípravné zápasy, v ktorých relatívne o nič nejde.

"Zvyčajne sme hrávali v asociačnom termíne jeden zápas na domácom štadióne a ten druhý u súpera. Teraz to bolo dvakrát doma. Fanúšik sa teda prirodzene rozhoduje pre atraktívnejší duel, v ktorom o niečo ide a má iný náboj. Takým bol zápas s Walesom. Na Jordánsko v tomto roku či na Nórsko napríklad v roku 2017 boli ceny vstupeniek nižšie a návšteva na štadióne bola v prvom prípade 3454 divákov a v tom druhom necelých šesťtisíc," ponúkol ďalšie fakty šéf SFZ.

Bývalý skvelý reprezentačný stopér Ján Ďurica si však stojí za názorom, že rozlúčka troch jeho bývalých kolegov z národného tímu mala byť dôstojnejšia. "Moje kritické slová pramenia aj z toho, že ja som rozlúčku s reprezentačným dresom zažil pred dvoma rokmi v Trnave. A mal som ju oveľa krajšiu. Bola omnoho bezprostrednejšia, emotívnejšia, takže som sklamaný z toho, ako sa futbalový zväz tentoraz k týmto chlapcom zachoval. Takých hráčov, akým bol Martin Škrtel, by si mal slovenský futbal vážiť. Zaslúžili by si oveľa väčšiu úctu," zdupľoval Ďurica pre Šport.