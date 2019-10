Žene v hoteli naservírovali dymiaci drink: Extrémne následky, museli jej vybrať časť vnútorností!

Američanka Stacy Wagers (45) s manželom boli na oslave narodenín ich kamaráta, konala sa v hotel Don CeSar na Floride.

Partia si užívala večeru, keď čašník nalial na dezert tekutý dusík a dosiahol tak efekt, že sa z neho dymilo. Jeden z kamarátov čašníka poprosil, či by nemohol dusík naliať aj do ich vody, pretože si myslel, že by to mohlo vyzerať „cool“. Glg z vody, z ktorej sa dymilo, si dopriala práve Stacy.

,,V priebehu sekúnd po napití som v hrudi pocítila niečo ako výbuch. Nedokázala som rozprávať. Cítila som sa, akoby umieram,“ povedala o incidente z novembra 2018 pre televíziu NBC. ,,Samozrejme, že som si nemyslela, že je to nebezpečné. Veď len chvíľu predtým to (čašník) nalial na dezert,“ vysvetlila.

Stacy privolali záchranku a niekoľko dní strávila na jednotke intenzívnej starostlivosti. Ako píše portál Metro, žene museli lekári odstrániť žlčník a niektoré časti žalúdka. Na tých miestach bolo tkanivo nenávratne poškodené, tekutý dusík totiž môže mať teplotu až -195 °C. Stacy hotel žaluje. Po incidente schudla 11 kíl a podľa slov jej právnika bude mať zažívacie problémy do konca života.

,,Nemôžete tekutý dusík len tak niekomu naliať a dovoliť, aby si odpil veľký glg,“ odkazuje právnik Adam Brum hotelu, ktorý žalobu zatiaľ nekomentoval. Tekutý dusík je extrémne nebezpečný aj podľa Americkej inšpekcie pre potraviny a lieky. ,,Tekutý dusík aj suchý ľad môžu spôsobiť značné poškodenie kože a vnútorných orgánov ak sa s nimi nenarába správne, vzhľadom na extrémne nízke teploty, ktoré môžu dosiahnuť. Obe látky by nemali byť priamo konzumované alebo prísť do styku priamo s pokožkou,“ cituje Metro.