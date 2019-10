Ak milujete potulky v okolí Ľubovnianskeho hradu, zbystrite: Návštevníkov čaká milé prekvapenie

Na Ľubovnianskom hrade pokračujú v obnove aj počas jesene. Po tom, čo sa podarilo odstrániť havarijný stav prvého nádvoria, kam prichádzajú všetci návštevníci, príde na rad gotický palác.

Riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík TASR potvrdil, že. „To prvé nádvorie sa nám podarilo obnoviť z vlastných zdrojov a zo zdrojov nášho zriaďovateľa, ktorým je Prešovský samosprávny kraj, vo výške 55 000 eur.objasnil Mikulík.

Vďaka dotácii z Ministerstva kultúry SR vo výške 23 000 eur môžu zrekonštruovať aj umelecko-remeselné portály – kamenné ostenia a vypadnuté časti muriva najstaršej časti horného hradu z obdobia gotiky. „Spoločne s pamiatkarmi sme gotický palác postavený v 13. - 14. storočí vyhodnotili ako to najcennejšie, čo treba najviac zakonzervovať. Súčasťou prác je najmä výplň vypadnutých kaverien a reštaurovanie či doplnenie ostení z pieskovca,“ konkretizoval Mikulík.

Zároveň dodal, že už pracujú aj na ďalšom projekte, peniaze by chceli získať aj na obnovu podzemných pivníc gotického paláca, ktoré sú podľa riaditeľa exkluzívne, keďže pochádzajú zo 14. storočia. Ak sa všetko podarí podľa plánov, o dva roky by ich chceli návštevníkom sprístupniť. Je to posledný objekt na hrade, ktorý doposiaľ nemohli turisti vidieť v rámci prehliadky. Keďže cez Starú Ľubovňu kedysi viedli významné obchodné cesty, vystaviť by tam chceli práve artefakty, s ktorými sa obchodovalo, ako napríklad soľ či víno.

Aktuálne stále pracujú aj na obnove paláca Lubomirských, kde sú náklady na projekt vo výške 1,7 milióna eur. „Sme v druhej etape, ukončili sme už reštaurátorské a podlahové práce vo vnútri, tiež archeologický výskum, kde sa podarilo objaviť zaujímavé artefakty a práve sa pracuje na nádvorí, podzemných priestoroch paláca a podobne. Ak práce neprerušia nejaké silné mrazy alebo iné nepredvídateľné okolnosti, v máji na budúci rok by sme mali stavbu ukončiť a palác opäť sprístupniť verejnosti,“ upozornil Mikulík.

Podľa neho je veľkým úspechom, že sa darí túto dominantu severného Spiša obnovovať a postupne sprístupňovať verejnosti. Kým v roku 2003 mohli turisti navštíviť len 40 percent areálu pamiatky, už o dva roky by mohli vidieť kompletne celý hrad.