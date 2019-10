K rakve s Gottom († 80) sa prišli rozlúčiť len tri jeho dcéry: Charlottka v krematóriu bola, ale...

Hoci by bola ich neprítomnosť pre všetkých pochopiteľná, pohrebu Karla Gotta († 80) sa zúčastnili aj dve jeho najmladšie dcérky Charlotte Ella (13) a Nelly Sofia (11).

Počas obradu v katedrále sv. Víta stáli pri svojej mame Ivane, každá po jednom boku. Následne absolvovali aj emočne náročnú cestu za otcovou rakvou, počas ktorej sa chrámom ozýval hlas ich otca v piesni Už z hor zní zvon. Túto časť označila ža najťažšiu aj jeho dospelá dcéra Dominika (46) s tým, že ju skoro nezvládla.

Nasledovalo nakladanie rakvy do pohrebného auta pred očami rodiny, na čo sa pozerali tisíce spevákových priaznivcov, ktorí sa zhromaždili pred katedrálou. Tu už si dcéra Charlottka zakrývala rukami tvár. Ako píše denník Blesk, jej mladšia sestra Nelly zase v jednom momente zrazu vykročila preč nasledujúc duchovných smerom k východu. ,,Jeden z nich ju potom doviedol späť,“ opísal svedok. Rodina potom nasledovala pohrebné auto do pražského krematória Motol, kde ešte najbližší poslednýkrát pohladili rakvu s milovaným Gottom († 80).

So spevákom sa rozlúčili strašie dcéry Dominika aj Lucie, fotka tiež zachytila vdovu Ivanu s najmladšou Nelly. Podľa informácií Blesku do krematória dorazila aj Charlottka, avšak bola rozrušená a nechcela opustiť auto. ,,Áno, bola tam, ale bolo to pre ňu veľmi ťažké, tak zostala v aute,“ objasnil denníku zdroj. Nikto sa tomu nemôže čudovať, verejná rozlúčka s milovaným otcom musela byť pre dievčatká v citlivom veku veľmi ťažkou skúsenosťou.