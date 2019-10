Plánovali teroristický útok: Francúzsky súd vymeral piatim džihádistkám tresty

Francúzsky súd odsúdil na 5-30 rokov väzenia skupinu piatich žien-džihádistiek.

Tresty im vymeral za neúspešný pokus o teroristický atentát pred parížskou katedrálou Notre-Dame, ktorého sa dopustili v roku 2016. Informovala o tom agentúra AFP s tým, že išlo o prvý prípad, pri ktorom súdili za pokus o útok vo Francúzsku skupinu žien.

Päť odsúdených žien, ktoré majú v súčasnosti 22-42 rokov, zadržala polícia po tom, ako objavila 4. novembra 2016 pred katedrálou auto plné plynových bômb. Dve hlavné podozrivé - Ines Madaniová a Ornella Gilligmannová - auto v noci poliali naftou a hodili naň zapálenú cigaretu. K očakávanému výbuchu však vzhľadom na slabú zápalnosť nafty nedošlo. Madaniovej súd vymeral 30 a Gilligmannovej 25-ročné väzenie. Ženy sa mali o útok pokúsiť na základe pokynov Rachida Kassima, člena Islamského štátu (IS), ktorý zomrel pravdepodobne vo februári 2017 pri bojoch v Iraku.

Madaniovú (22) zatkli niekoľko dní po nevydarenom útoku spoločne s dvoma ďalšími obvinenými ženami, Sarah Hervouetovou a Amel Sakaouvou, ktorým v pondelok súd vymeral 20-ročné väzenie. Trojica žien sa pokúšala uniknúť z bytu, v ktorom ich vystopovala polícia. Oháňala sa nožmi, pričom Hervouetovej sa podarilo jedného z policajtov bodnúť do ramena, zatiaľ čo Madaniovú postrelili do nohy. Gilligmannovú zase zatkli na juhu Francúzska. Piata žena, Samia Chalelová, bola súdená za to, že Madaniovej údajne pomáhala v skrývaní sa. Súd jej vymeral päťročné väzenie.

Madaniová sa na internete vydávala za muža-džihádistu a snažila sa do IS naverbovať ženy, pričom sa jej podarilo takto nalákať práve Gilligmannovú. Madaniová na súde povedala, že svoje činy ľutuje. Gilligmannová, matka troch detí, zase hovorila o "hanbe", ktorú privodila na svoju rodinu. Jej právnici tvrdili, že o teroristický útok sa pokúšala z lásky k istému džihádistovi, pre ktorého predtým opustila svojho manžela.