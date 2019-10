Halák s druhým víťazstvom v sezóne, Pastrňák štyrmi gólmi napodobnil Růžičku

Hokejisti Bostonu Bruins zdolali v pondelňajšom súboji zámorskej NHL na domácom ľade hráčov Anaheimu Ducks 4:2 a bolo to aj s výdatnou slovenskou podporou.

V bránke finalistu z predchádzajúcej sezóny dostal opäť prednosť slovenský gólman Jaroslav Halák a na víťazstve svojho tímu sa podieľal 30 úspešnými zákrokmi s úspešnosťou 93,8%. Halák odchytal v tejto sezóne tretí zápas, z toho druhý víťazný. Viac než 26 minút strávil na ľade bostonský kapitán Zdeno Chára, no prvou hviezdou duelu bol český útočník David Pastrňák. Dvadsaťtriročný rodák z Havířova sa strelecky presadil hneď štyrikrát, z toho dvakrát v presilovej hre. Dosiahol piaty hetrik v NHL a napodobnil krajana Vladimíra Růžičku, ktorý vo februári 1992 dosiahol v drese Bostonu štyri góly v stretnutí proti Pittsburghu.

"Je to fajn pocit, že som dostal zaplatené za to, čo som predviedol. Dostal som dobré prihrávky od spoluhráčov a pripísali sme si potrebné dva body do tabuľky," uviedol David Pastrňák, cituje ho portál NHL.

"Snažím sa byť stále lepší hráč ako v uplynulej sezóne. Na to sa najviac zameriavam, aby som neustále herne rástol," dodal Pastrňák na klubovom webe. "Má schopnosť nájsť si správne miesto, preto dáva tak veľa gólov. Vie sa dostať k puku v nebezpečných zónach a využiť to. Dokáže skórovať rôznymi spôsobmi, preto je taký nebezpečný," pochválil Pastrňáka spoluhráč Brad Marchand. "Bola to jedna z tých nocí, keď si vás puk jednoducho nájde a to sa mu dnes presne stalo. Samozrejme, mali sme odviesť lepšiu prácu, aby si to na ľade až tak veľmi neužíval," povedal obranca Anaheimu Hampus Lindholm o Pastrňákovi.

Kým Bostonu patrí druhá priečka vo Východnej konferencii so ziskom 10 bodov, hráči New Jersey Devils sa nedočkali prvého víťazstva ani na šiesty pokus. V zápase s Floridou viedli na začiatku druhej tretine 4:1, ale napokon prehrali 4:6. "Diablom" nepomohli ani tri kanadské body českého útočníka Pavla Zachu (1+2). Naopak, z premiérového triumfu v sezóne sa tešili hráči Minnesoty, ktorí aj vďaka čistému kontu 32-ročného brankára Alexa Stalocka zvíťazili na ľade Ottawy 2:0. Stalock po šiestom shutoute v kariére povedal: "Viem, aká je moja úloha v tíme - dať spoluhráčom šancu na víťazstvo. Hrali sme výborne. Vyhli sme sa krátkym dvojminútovým výpadkom, ktoré nás trápili celý minulý rok a doplácali sme na ne."

Shutout v pondelok predviedol aj Carter Hutton z Buffala. Jeho tím zdolal Dallas (4:0) a pripravil mu šiestu prehru zo siedmich zápasov v tejto sezóne. V zdolanom mužstve odohral obranca Andrej Sekera bezmála 20 minút s dvoma streleckými pokusmi, 1 "hitom" a 1 mínusovým bodom na konci. Buffalo je po piatom víťazstve na čele Východnej konferencie.

V pondelok sa skončila aj víťazná séria Edmontonu v novej sezóne a symbolicky na ľade tímu, ktorý doteraz nezvíťazil. Po piatich triumfoch prišla v šiestom zápase prehra Edmontonu v Chicagu 1:3. Góly víťazov strelili Patrick Kane, Alexander Nylander a Brandon Saad. Posledný menovaný skóroval do prázdnej bránky a zároveň stopäťdesiaty raz v kariére v NHL. V tíme Edmontonu absolvoval Tomáš Jurčo iba 8:33 min s jednou strelou na bránku.

Washington prehral doma s Coloradom 3:6. Hostia viedli už po prvej tretine 4:0 a zostali s piatimi víťazstvami jediným tímom v NHL, ktorý v novej sezóne ešte neokúsil prehru. Útočník Washingtonu Richard Pánik odohral iba 7:28 min s jednou strelou a mínusovým bodom. Pánik sa ani v siedmom zápase sezóny nedočkal prvého bodu. Tímu Avalanche už len jedno víťazstvo chýba k vyrovnaniu najlepšieho vstupu do sezóny so šiestimi víťazstvami z ročníka 2013/2014. "Je to dobré. Som hrdý na svojich hráčov. Snažia sa vybudovať správne herné návyky a robiť to, čo od nich vyžadujem. To je pre mňa najdôležitejšie," skonštatoval tréner Colorada Jared Bednar.

Výsledkový sumár:

Boston - Anaheim 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Zdeno Chára odohral 26:04 min, 1 "hit", Jaroslav Halák (obaja Boston) odchytal 59:09 min, 30 zákrokov z 32 striel, úspešnosť 93,8%

New Jersey - Florida 4:6 (2:1, 2:2, 0:3)

New York Islanders - St. Louis 3:2 po predĺžení (0:1, 0:0, 2:1 - 1:0)

Ottawa - Minnesota 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Buffalo - Dallas 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Andrej Sekera (Dallas) odohral 19:52 min, 2 strely, 1 "hit", 1 mínusový bod

Washington - Colorado 3:6 (0:4, 2:0, 1:2)

Richard Pánik (Washington) odohral 7:28 min, 1 strela, 1 "hit", 1 víťazné vhadzovanie (1/1), 1 mínusový bod

Chicago - Edmonton 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Tomáš Jurčo (Edmonton) odohral 8:33 min, 1 strela