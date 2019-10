Česko s okamžitou platnosťou pozastavuje vývoz vojenského materiálu do Turecka

Česká republika v pondelok pozastavila vývozné licencie na vojenský materiál do Turecka. Na svojom twitterovom účte o tom informoval vicepremiér a minister vnútra Jan Hamáček (ČSSD). Uviedol to po rokovaní s premiérom Andrejom Babišom (ANO) a ministrom priemyslu a obchodu Karlom Havlíčkom (za ANO).

Česko tak zareagovalo na tureckú vojenskú akciu v Sýrii. "Česká republika s okamžitou platnosťou pozastavuje vývozné licencie na vojenský materiál do Turecka," uviedol Hamáček. Podľa neho to, čo sa deje na severe Sýrie, je neprijateľné a nasledovať by mala silná, jednotná a účinná reakcia EÚ.

Ministri zahraničia únijných krajín sa v pondelok zaviazali k tomu, že členské štáty budú obmedzenia vývozu zbraní do Turecka v reakcii na jeho vojenskú operáciu v Sýrii koordinovať. Podľa výročnej správy o kontrole vývozu vojenského materiálu, ktorú spracováva ministerstvo priemyslu a obchodu (MPO), český export do Turecka rastie. Vlani sa oproti predminulému zdvojnásobil. Stúpol na 5,4 milióna eur (139,4 milióna korún). Na konci vlaňajška malo povolenie k zahraničnému obchodu s vojenským materiálom 280 držiteľov.

Denníku N Havlíček povedal, že sa rozpracované licenčné konania prerušujú a nové povolenia sa nebudú schvaľovať. Dodal, že rozhodnutie sa prípadne zmení podľa vývoja v nasledujúcich dňoch. Minister priemyslu ešte pred schôdzkou zopakoval stanovisko premiéra, podľa ktorého je situácia do určitej miery dôsledkom toho, že Európska únia nekonala včas.

Vojenská operácia má podľa Ankary viesť k vytvoreniu bezpečnostnej zóny pre utečencov v severnej Sýrii. EÚ turecký zásah odsúdila, vyzvala k jeho ukončeniu. Českí politici operáciu kritizujú, niektorí z nich hovoria o zrade či porušení medzinárodného práva. Časť opozície potom mieri svoju kritiku aj na Babiša. Ten v septembri plán tureckého prezidenta Recepa Tayypa Erdogana na vznik bezpečnostnej zóny pri ich spoločnom stretnutí v OSN podporil.