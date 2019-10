Zima je predo dvermi, čerstvé ovocie zoženiete aj teraz: Samozber neskorých malín je hitom

Aj keď zima už pomaly, ale isto klope na dvere, milovníci čerstvého ovocia a zeleniny v Trenčíne nemusia zúfať. Pravidelný prísun vitamínov im umožní samozber malín a hrachu. Najmä malinám sa v teplom počasí posledných dní náramne darí a chutia vraj lepšie ako letné.

Pestovateľ ovocia a zeleniny Adrián Haman z Trenčína priznal, že k neskoršej bohatej úrode prispela zhoda náhod. „Hrach sme sadili neskôr, preto sa rodí teraz, to sa dá načasovať, ale maliny rodia na prútoch, ktoré nemali už rásť,“ prezradil pestovateľ.

Pokiaľ budú aj naďalej teplé noci, so zberom malín ešte neskončia. „Kvetov je dosť, aj včely tu máme. Pokiaľ neprídu mrazy, bude to dobré,“ priznal Haman s tým, že ak to počasie dovolí, môžu si po maliny chodiť ešte tri týždne.

„Chodia, samozrejme, Trenčania. Máme aj ľudí od Žiliny či Dolného Kubína,“ doplnil a dodal, že ľudí láka najmä odlišná chuť neskorých malín. Neskoré plody sú sladšie a výraznejšie. Plody sú menšie, no chuť je koncentrovanejšia.dodal s úsmevom. Na budúci rok chystá pre samozberačov aj jedno veľké prekvapenie. „Vysadili sme pol hektára levandule. Je to zaujímavá plodina, veľa ľudí sa na to pýta," uzavrel.

Za koľko si oberiete maliny a hrach

1 kg malín - 6 eur

1 kg hrachu - 4 eurá