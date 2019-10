Láska starostu a referentky sa skončila vojnou: Drsný boj sa stále zostruje

Referentka z lavičky stále neúraduje! Smutne známy prípad Viktórie (38) z Cestíc pri Košiciach, ktorú podľa jej slov starosta Róbert Grešo ešte v auguste nepustil do jej kancelárie a úradovať mohla len z lavičky, sa veľmi nepohol. Pre nariadenú prekážku v práci berie plat a sedí doma už približne mesiac.

Viktórii navyše uplynulý piatok počas zastupiteľstva niekto poškodil auto. Prípadom sa zaoberajú inšpektorát práce aj polícia.

Starosta Róbert Grešo s referentkou Viktóriou (38) do tohto leta tvorili pár, no koniec vzťahu predznamenal podľa jej slov ešte v júni incident s jej mamou Katarínou, ktorý sa nakoniec skončil vzájomným podaním trestného oznámenia pre ublíženie na zdraví.

Grešo následne v auguste poslal Viktóriu úradovať na lavičku, potom ju poslal domov a v piatok jej ktosi poškodil auto. „Doma som už mesiac, je to absurdné. Starosta ma žiada, aby som podala žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru, čo odmietam. Bojím sa už vyjsť aj von, keďže si to odnieslo moje auto, ktoré bolo postriekané žltou farbou na oknách. Rieši to už aj polícia,“ vraví bezmocne referentka s prekážkou v práci. „Viem, že inšpekcia na úrade u starostu zistila nedostatky, v mojom prípade sa to však nijako nepohlo dopredu. Kontrola odhalila, že starosta nemal napríklad plán dovolenky,“ dodala Viktória, ktorá potvrdila, že polícia rieši aj ublíženie na zdraví jej mamy, ktoré má mať podľa nej na rováši práve starosta.

Ten všetko odmieta a k situácii povedal:Na šumy po dedine, že nejaký svedok videl, kto postriekal auto referentky, Grešo rázne odvetil: „Ja som to nebol! Zrejme sa na ňu hnevá aj niekto iný.“ Prípad poškodenia auta už rieši aj polícia. „Prijali sme oznámenie v tejto súvislosti a v súčasnosti vykonávame objasňovanie priestupku proti majetku,“ uzavrela košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

Čo zistila inšpekcia

„Inšpektorát práce vykonal inšpekciu v OÚ Cestice. Boli zistené niektoré porušenia Zákonníka práce a z toho dôvodu zamestnávateľovi bolo nariadené tieto nedostatky odstrániť v stanovených lehotách,“ uviedol Kamil Lipták, vedúci inšpektor Inšpektorátu práce Košice. „Výkonom inšpekcie bolo zistené, že zamestnávateľ písomne nevypracoval plán dovoleniek na rok 2019. Zistené boli aj iné porušenia právnych predpisov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov,“ uviedol hlavný inšpektor práce Ondrej Ficeri.