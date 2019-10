Afganec v Rakúsku dobodal človeka a dal sa na útek: Veľké pátranie! Namieril si to do Česka?

Jedného mŕtveho a jedného ťažko zraneného si v pondelok vyžiadal incident v hornorakúskej obci Wullowitz pri českých hraniciach.

Tridsaťtriročný Afganec v miestnej ubytovni pre žiadateľov o azyl dobodal jej zamestnanca. Následne zabil vodiča a jeho vozom ušiel, informovala agentúra APA. Hornorakúska obec Wullowitz leží na hranici s Českom, asi dva kilometre od Dolného Dvořiště. Na pátraní sa tak podieľa česká polícia. Či Afganec utiekol do Česka, alebo do rakúskeho vnútrozemia, nie je zatiaľ jasné, povedal ČTK hovorca juhočeskej polície Milan Bajcura.

Rakúska polícia v českom pohraničí vyhlásila rozsiahle pátranie, do ktorého sa zapojili vrtuľníky. Rakúšania požiadali o pomoc pri pátraní českú políciu. "Na základe tejto žiadosti bol posilnený výkon služby v pohraničných oblastiach. Zároveň bola prostredníctvom nášho systému táto informácia odovzdaná všetkým hliadkam. Do akcie bol nasadený aj vrtuľník," povedala ČTK hovorkyňa policajného prezídia Lenka Sikorová.

Český minister vnútra Jan Hamáček na twitteri uviedol, že "sa prijali všetky potrebné opatrenia na ochranu našich občanov. Nemáme v tejto chvíli žiadne informácie o tom, že by sa páchateľ pohyboval na území ČR".

Zamestnanca ubytovne pre žiadateľov o azyl v obci Wullowitz po útoku previezli s vážnymi zraneniami do nemocnice v Linzi. Prečo ho Afganec napadol, zatiaľ nie je jasné. Podľa prvých informácií útočník v azylovom zariadení nebýval. Na úteku podľa rakúskej polície Afganec dobodal vodiča osobného automobilu, s ktorého vozidlom následne ušiel. Policajti ešte nevedia, akým smerom sa vydal. "Zatiaľ nie je jasné, či muž utekal do Česka, alebo či išiel do rakúskeho vnútrozemia," uviedol hovorca juhočeskej polície. "Žiadame ľudí, ak by videli citroen C3 s rakúskou značkou, aby nás informovali," dodal. Rakúska polícia uviedla, že auto, s ktorým Afganec utiekol, je hnedej farby. Zverejnila tiež podobizeň muža na úteku a varovala, že je ozbrojený.