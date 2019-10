Po smrti Karla Gotta († 80) prišli dohady: Kde bude miesto posledného odpočinku?

Po oficiálnych rozlúčkach s Karlom Gottom († 80) prichádza na rad otázka, kde budú nakoniec spopolnené pozostatky slávneho velikána pochované.

V hre by mali byť štyri lokality, avšak stále nie je známe, čo si prial samotný Karel. Ten si totiž naplánoval všetky detaily svojho odchodu, a preto je možné, že si presne stanovil aj miesto, kde spočinie naveky.

Vyšehradský cintorín v Prahe Zdroj: mah Na tomto cintoríne sú pochované mnohé české osobnosti spoločenského života. Gott rozhodne medzi slávnych ľudí patrí a preto by bolo miesto jeho posledného odpočinku na tomto cintoríne na mieste.

Cintorín Malvazinky v Prahe Zdroj: wikipedia

Jeden z cintorínov, kde by mohol byť Gott pochovaný, sú aj pražské Malvazinky. Toto pietne miesto sa totiž nachádza neďaleko vily na Bertramke, kde Karel prežil väčšinu svojho života. Najskôr v nej býval so svojimi rodičmi a neskôr aj so svojou manželkou Ivanou a dcérami Charlotte a Nelly. Vo svojom milovanom dome nakoniec aj naposledy vydýchol.