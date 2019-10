Automobilový pretekár Miro Konôpka: Na diaľnici predbehne moje Lambo každá dodávka

Meno Miroslav Konôpka (56) sa pomaly stalo synonymom slovenského motošportu. Rýchlosť na pretekárskej trati má v krvi. Aký je však mimo nej?

Slovenský automobilový pretekár Miroslav Konôpka túži s tímom ARC Bratislava po ďalšej účasti na legendárnych pretekoch 24 hodín Le Mans. Vlani si účasť na prestížnom vytrvalostnom podujatí vybojoval vďaka víťazstvu v ázijskej sérii Le Mans. Tento rok túži po podobnom úspechu.

"Na Le Mans sa znova dostanem s tímom ARC Bratislava len cez víťazstvo v ázijskej sérii. Nás tam nikto nevyberie dobrovoľne, sme iba chyba v programe. Mám aj tri ponuky z iných tímov, sám sa tam teda viem dostať. Ja tam však chcem dotrepať to moje ARC so slovenskou vlajkou a vybojovať nejaký výsledok. Preto idem do Ázie, aby som to ešte skúsil. Cítim, že z môjho pohľadu Le Mans zatiaľ nebol veľmi úspešný projekt. Tento rok tam moji spolujazdci "búrali", takže sme to nedokončili... To teda nepovažujem za úspech." povedal Konôpka na pondelkovej tlačovke.

Tím už vyrazil do Ázie

"Bude nás teraz v Ázii dvanásť Slovákov, ale máme aj Francúzov, Angličanov, Poliakov a Čechov. Autá sú už, asi tri týždne, na ceste do Šanghaja, kde štartuje prvé kolo. Začíname 23. novembra. Budem mať to isté auto ako vlani, samozrejme je zrepasované," dodal Konôpka na tlačovke.

Okrem slovenského pretekára bude v tíme ešte jeden grécky, o ostatných sa rokuje: "Zazmluvneného mám gréckeho jazdca. Hľadáme ešte jedného. Na ázijskú Le Mans ideme po piaty raz. Poznáme už všetky nástrahy. O konkurencii nevieme nič, ale každý rok je to ťažšie a ťažšie. Ale budem rád, keď tam opäť zaveje tá naša slovenská vlajka," netajil Konôpka.

Na diaľnici sa neblázni

V rámci propagácie tímu pred dôležitými pretekmi zároveň prezradil aj niečo zo svojho súkromia. Všetci fanúšikovia dobre vedia, aký je Miro Konôpka pretekár na trati... Ako je to ale na diaľnici? "Tým, že sa vybláznim na trati, si nepotrebujem niečo dokazovať na civilných cestách. Strašne sa smejem, keď idem s mojim Lambom po diaľnici a každá jedna biela dodávka ma predbieha. A keď vidím tých chalanov... Osemnásťročný s telefónom v ruke, a ešte k tomu druhou rukou fajčí, ma natáča a potom ma jednoducho predbehne. Iba zbytočne vždy tŕpnem, že ktorá dodávka do mňa narazí," smial sa Konôpka.

Ázijská séria Le Mans:

Prvé kolo: 22. – 24. November 2019

Šanghaj, Čína

Druhé kolo: 10. – 12. Január 2020

Tailem Bend, Južná Austrália

Tretie kolo: 14. – 15. Február 2020

Sepang, Malajzia

Štvrté kolo: 21. – 23. Február 2020

Buriram, Thajsko