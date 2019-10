Lekár atlétov Pavol Hajmássy o páde maratónskej hranice snov: Famózne, ale v Dauhe by to nedal!

Jeho výkon vyrazil dych celému svetu. Zlomil bájnu hranicu, a tak nečudo, že sa už ozývajú hlasy, že Eliud Kipchoge (34) bude znovu najlepším svetovým atlétom roka.

Fenomenálny kenský vytrvalec, ktorý vo viedenskom Prátri ako prvý zabehol maratón pod dve hodiny – za 1:59:40, je v nominácii, no ozývajú sa aj hlasy proti. Aj lekár slovenských atlétov Pavol Hajmássy poznamenal: „... keby bežal v podmienkach, aké boli na MS v Dauhe, tak by to nedal.“

Historický moment, TOTO ešte žiadny človek nedokázal: Kipchoge prekonal v maratóne magickú hranicu

„Všetko to bolo famózne, ale príliš laboratórne. Dokonale pripravené,“ pokračoval P. Hajmássy, ktorého stále mátajú podmienky v Dauhe, kde bol s našimi atlétmi. Aj preto súhlasí s tým, že to nemôže byť svetový rekord. Ten sa podľa atletických regúl musí zrodiť v rovnakých podmienkach pre všetkých, ktorí sa postavia na štart. A vo viedenskom prípade sa vlastne na štart postavil iba on sám...

„Genetické predpoklady ho, samozrejme, na ten čas predurčujú. Kenská bežecká škola je najlepšou na svete, preto získava jednu medailu za druhou, jeden rekord za druhým a prekonáva míľniky. Na ich výkonoch má podiel spomínaná genetika tak na 70 percent, zvyšok je cieľavedomá tvrdá tréningová drina,“ zamyslel sa skúsený odborník, ktorý predpokladá, že blízka budúcnosť nám prinesie viacero podobných výkonov, nad ktorými ostáva rozum stáť.

„Vždy je to o jedincovi, ktorý to nielenže v sebe má, ale ešte na tom popracuje. Aj taký Bolt a jeho svetový rekord na stovke 9,58 s v Berlíne 2009 vyrazil dych... Myslím si, že vývoj napreduje a atletika prinesie ešte mnoho famóznych výkonov,“ dodal P. Hajmássy. Podľa neho sám Kipchoge dokáže aj v riadnych pretekoch zlepšiť svoj svetový maratónsky rekord z vlaňajšieho maratónu v Berlíne 2:01:39.

Kenské zápisy do histórie

Druhý októbrový víkend zažil dva zápisy kenských bežcov na najdlhšej atletickej trati. V sobotu Eliud Kipchoge pokoril dvojhodinovú hranicu časom 1:59:40 h a v nedeľu v Chicagu zabehla jeho krajanka Brigid Kosgeiová svetový rekord 2:14:04, ktorým zlepšila o minútu a 21 sekúnd šestnásť rokov starý výkon Britky Pauly Radcliffovej.

Prečo to nie je svetový rekord?

41 vodičov

Tých mal Keňan z desiatich krajín, najviac, samozrejme, z Kene - 14, najmenej 1 bol z Kazachstanu, Japonska, Turecka a zo Švajčiarska. Každý mal predpísaný výkon, ktorý musel dosiahnuť. Spoločná príprava trvala mesiac.

Zelené svetlo

Na sprievodnom aute pred bežcami žiarilo. Ono diktovalo vedecky prepočítané tempo - 2:50 na kilometer, ktoré bolo treba udržať. Zrýchľovať nemuseli, už po polovici trate mali náskok.

Skupina v tvare X

Okolo Kipchogeho bolo vždy sedem vodičov (pred ním štyria, za ním dvaja), ktorí udržiavali nielen tempo, ale aj rozostup v tvare písmena X. Podľa vedeckých prepočtov sa tak najlepšie udržia ideálne podmienky pre hrdinu.

Airbagy v obuvi

Tú mu ušili presne podľa Keňanovho návrhu ešte v r. 2018. Novinkou je niekoľko komôr od podošvy až k bežcovej nohe - akési airbagy, ktoré tlmia dopad a pomáhajú odraziť sa. Dostali meno Nike Vaporfly Next%.