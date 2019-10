Ján Hanko si splnil svoj sen: Vláčil som kontajnery, dnes šoférujem mercedes

Na svoju prácu je náležite pyšný. Ján Hanko (33) začínal ako smetiar a vynášal kontajnery, no keď si urobil vodičák, zasadol za volant a odvtedy spoľahlivo riadi veľký mercedes. Čistenie košických ulíc ho baví a spokojný s jeho výkonom je aj zamestnávateľ z firmy Kosit.

V košickom podniku odpadového hospodárstva pracuje Ján už od roku 2008.vraví Ján Hanko, ktorý má pod rukami vyše 15-tonový kolos. No ak je plný, treba prirátať ďalších dvanásť ton.

„Vtedy je to oveľa ťažšie, aby ste dokázali ovládať vozidlo. Nielen v kolónach, ale aj na križovatkách a hlavne na preplnených sídliskách, kde je málo miesta na manévrovanie,“ spomenul tento vodič smetiarov, ktorý sa uplatnil. Priznal, že ne­chce meniť zamestnanie, lebo sa mu pozdáva a neprekáža mu ani to, že v jeho prípade ide práve o odpad. „V dnešnej dobe to nemá byť prečo na smiech, aj to je práca ako každá iná. Keby nás nebolo, ulice by sa asi topili v smetiach,“ uviedol Hanko a spomenul si na príhodu počas snehovej kalamity.

„Vtedy sme pre neodhrnuté cesty nevyvážali odpad až týždeň. To bola katastrofa. Z odpadu už vyskakovali nielen bezdomovci, ale aj mačky a psy... Predstavte si, že sa svojich miláčikov takto chceli zbaviť ich majitelia! Žiadnu zlatú tehlu som nenašiel, no kolega vo vyhodenej obálke raz objavil 25-tisíc českých korún,“ uzavrel smetiar, ktorý denne prejde s ťažkým autom približne 90 kilometrov.