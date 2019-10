Tréner nešetril kritikou, zápas s Azerbajdžanom na Tehelnom poli je v ohrození: Čo má Hapal proti trávniku na Slovane?!

Otvorená kritika! Veľkolepý návrat slovenskej futbalovej reprezentácie na Tehelné pole sa nezaobišiel bez miernych kontroverzií. Tŕňom v oku trénera Pavla Hapala (50) bol zlý stav hracej plochy v priateľskom zápase s Paraguajom (1:1). Na jeho slová teraz reaguje technický riaditeľ Slovana Bratislava Zdeno Roman.

„Cítil som sa tu fajn. Myslím, že keď sa tu človek rozhliadne, tak musí uznať, že Tehelné pole je naozaj krásny futbalový stánok. Je to nádherné.

Až na hraciu plochu! Tá je mimoriadne ťažká, to asi každý videl,“ zhodnotil na pozápasovej tlačovke Hapal. „Samozrejme, my máme možnosť sa rozhodnúť, kde odohráme záverečný zápas s Azerbajdžanom, či tu, alebo v Trnave. Pre nás je ihrisko podstatné a kľúčové. Pokiaľ by sme za súčasných podmienok odohrali ten zápas v Bratislave, to by

bola skôr voda na mlyn mužstva, ktoré vychádza z defenzívy. Terén vážne

nebol dobrý. Ešte si to musíme premyslieť. Máme dostatok času,“ dodal Hapal, na ktorého slová reaguje technický riaditeľ Slovana Bratislava Zdeno Roman.

„Samozrejme, nastanú nejaké úpravy. Končí sa vegetačné obdobie. Neviem však, o čo trénerovi Hapalovi ide. My hráme skupinovú fázu Európskej ligy, kde bol trávnik označený za veľmi dobrý. Keď je trávnik vyhovujúci na túto súťaž, nevidím dôvod, prečo by nemal vyhovovať kvalifikačnému stretnutiu. Už dnes sem príde tím UEFA a trávnik začneme dávať do poriadku pre ďalšie zápasy. UEFA detailne kontroluje a z ich strany je veľká spokojnosť,“ povedal pre Nový Čas Roman.