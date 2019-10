František Štamberský († 93) bol najstarším hlásateľom na svete: Na cestu do neba si pribalil mikrofón

„Už málo spím. Otvorím počítač a píšem. V noci sa najlepšie vymýšľa,“ prezradil nám v jednom z posledných rozhovorov František Štamberský († 93). Žiaľ, noc na pondelok bola jeho posledná. V tichosti odišiel najstarší športový hlásateľ na Slovensku. Strávil vyše 50 rokov za mikrofónom. Zaúčali ho komentátorské legendy Karol Polák, Gabo Zelenay a Mária Zavarská.

Býval v útulnej garsónke s výhľadom na futbalový štadión Ružinova. Samotu však neznášal. Rád chodil medzi ľudí a debatoval s nimi. Najviac na športové témy. A o práci hlásateľa, ktorá ho pohltila. „Mikrofón by som nevymenil za nič na svete. Je to môj život,“ zdôrazňoval.

Bol nesmierne rád, že sa dožil postupu Petržalky do druhej ligy. Aj v nej bavil ľudí svojimi nezabudnuteľnými bonmotmi a v poslednom čase i zábavnými brbtmi. Všetci ich brali na štadióne s úsmevom, lebo dobre vedeli, že populárny Ferko si to vo svojom veku môže dovoliť. Keď sme zvrtli reč na okrúhlu stovku, v očiach mu zaiskrilo a vystrúhal šibalský úsmev. „Mám dobrý koreň po mamke. Nejde mi to do hlavy. Celý život som v tlačiarni dýchal olovo a ešte som tu. Moji kolegovia sú už dávno pod zemou,“ vravel nechápavo.

Na nedeľňajší zápas proti Banskej Bystrici ho už zdravotné problémy nepustili. Viacerí diváci tušili, že je zle. V mysliach si premietali jeho posledné slová spred dvoch týždňov po dueli s Liptovským Mikulášom: „Spoza mikrofónu sa s vami lúči váš Ferino Štambera.“