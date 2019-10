Zomrel bývalý dlhoročný hlásateľ Slovana Bratislava Štamberský († 93)

Vo veku 93 rokov skonal v pondelok ráno bývalý hlásateľ domácich zápasov HC Slovan Bratislava František Štamberský.

Fanúšikom sa prihováral 40 rokov v období medzi 1966 - 2006. Slovan o tom informoval na svojom oficiálnom facebooku.

"To boli časy. V hľadisku 11-tisíc divákov, štadión praskal vo švíkoch a v jeho útrobách dunela pesnička Karola Duchoňa 'Slovan je lepší.' Na to sa nedá zabudnúť. To bola sila," spomínal František Štamberský v rozhovore pre agentúru SITA na jar 2019. Aj vtedy ešte sedel na futbalovom zápase za mikrofónom. "Je zázrak, že som ešte tu. Aj tento rok som už mesiac strávil v nemocnici. Ale ja už na to predsa mám nárok. Aj roky," povedal v marci 2019. Pri mikrofóne pôsobil neuveriteľných 61 rokov.

Od roku 2006 bol hlásateľom petržalských futbalistov. Prežil s nimi veľmi veľa - od vybojovaných titulov majstra Slovenska a účinkovania v Lige majstrov 2005/2006 až po totálne začiatky a unikátne znovuzrodenie v V. lige a raketový postup až do II. ligy.

František Štamberský v minulosti rozhodoval hokejové a volejbalové zápasy vo vtedajších najvyšších československých súťažiach. Pod vysokou sieťou si vyskúšal aj funkcionársky chlebík. V rodnom Prievoze bol predsedom ženského volejbalového klubu. Na futbalové stretnutia Petržalky do Ovsišťa ho vozili priatelia a dcéra z ružinovského domova seniorov, v ktorom býval takmer 20 rokov. Aj vďaka ich prístupu a ústretovosti bol František Štamberský vekom aj služobne pravdepodobne najstarší športový hlásateľ na svete.