V Eláne sa načisto zbláznili? Rok a pol po vražde Kuciaka mieri Ráž na novinárov zbraňou!

Ráž s pištoľou mieri novinárovi do tváre, Patejdl sa smeje na tom, že novinára vystrašil na smrť a scéna ako z teroristickej popravy. Videoklip skupiny Elán k piesni Bulvárne krysy je plná toho najotrasnejšieho, čoho bola rocková kapela schopná. A to všetko len rok a pol po brutálnej vražde novinára Kuciaka a jeho snúbenice.

To je choré! Kapela Elán vydala pieseň Bulvárne krysy, ktorou sa rozhodli reagovať na prácu bulvárnych novinárov. Rozumnú kritiku však nečakajte, kapela klesla videoklipom k piesni na úplne dno. Zo šialene agresívnych scén, v ktorých si podávajú novinárov, vám príde nevoľno.

Ešte uplynul len rok a pol od vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice a. O to desivejšie, že skupina má bohatú fanúšikovskú základňu a nenávisť, ktorá je posolstvom videoklipu, sa dokáže šíriť rýchlejšie ako nákaza.

Videoklip sa však stretol s veľkou kritikou u ľudí, ktorí si ho prezreli. Na Youtube kanále počet negatívnych hodnotení výrazne prevýšil počet kladných. Slováci sú jednoducho znechutení!

Vo videoklipe najskôr Ráž zbije novinára, ktorý ho odfotografoval s mladou ženou v náručí, neskôr sa stretne s ostatnými členmi kapely a dohodnú sa na "deratizácii", pričom plánujú zbaviť sa novinárov. No to nie je zďaleka všetko. Nasleduje scéna, na ktorej muži v kuklách stoja za zajatými novinármi s vreciami na hlave, čo pripomína zábery z teroristických popráv. Napokon Ráž namieri pištoľou do tváre novinárovi a Patejdl ho vystrieda so striekacou zbraňou a novinárovi nastrieka vodu do tváre, na čo elánisti spustia chorý smiech.

