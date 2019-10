Pikantné stretnutie na pohrebe Gotta: Slávny hudobník mal v katedrále manželku aj milenku!

Stretnutie, ktorému by sa všetci zúčastnení najradšej vyhli.

V sobotu sa konal pohreb Karla Gotta v katedrále sv. Víta. Pozvánku na Pražský hrad dostal ako spevákov dlhoročný spolupracovník Felix Slováček (76), tak aj jeho manželka herečka Dáda Patrasová (63). Ako je však známe, saxofonista už žije s mladou milenkou, výtvarníčkou Luciou Gelemovou (36).

Dámy si cez médiá neraz posielali štipľavé odkazy a tak pre nich pohreb velikána musel mať ešte trpkejšiu príchuť. Ako si všimol denník Blesk, na Patrasovú pred obradom čakal syn Felix, ktorého má práve so Slováčkom, dvojica sa následne odobrala do katedrály. O 10 minút neskôr dorazil hudobník so svojou priateľkou.

Blesk pripomína, že obrad za Gotta bol po dlhom čase prvou verejnosťou, na ktorej sa mohli Patrasová s Gelemovou stretnúť. Vzájomnej blízkosti sa podľa denníka v katedrále starostlivo vyhýbali.