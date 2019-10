Analytik to povedal na rovinu: Vzťahy s Tureckom sú pre Rusko dôležitejšie než Sýria a Kurdi

Vojenské velenie prevažne Kurdmi obývaného mesta Kobané na severe Sýrie sa údajne so sýrskou i ruskou vládou dohodlo, že mu poskytnú ochranu pred postupujúcimi tureckými jednotkami, ktoré minulú stredu začali v pohraničí so Sýriou ofenzívu.

O dohode informoval v nedeľu večer vo vysielaní irackej televízie Kurdistan 24 Ismat Šajch Hasan, veliteľ vojenskej rady mesta Kobané, ktoré leží pri hraniciach s Tureckom.

Dohoda bola uzavretá po tom, "ako si Kurdi uvedomili, že USA ich vydali napospas agresii zo strany Turecka," uviedol Hasan s tým, že "osudom Kurdov je byť všetkými opustení". "Musíme sa spoliehať len sami na seba. Mladí sa musia chopiť zbraní a nevzdať sa zločincom," vyhlásil.

Libanonský prosýrsky televízny kanál al-Majádín však s odvolaním sa na svoje zdroje informoval, že kurdské Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG) uzavreli dohodu iba s Damaskom. Dohoda zahŕňa vstup sýrskych vojsk do Kobané.

Televízia al-Majadín i v Británii sídliace Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) krátko po vyhlásení vojenskej rady informovali, že sýrska armáda vstúpi do miest Manbidž a Kobané v priebehu nasledujúcich 48 hodín.

Štátna sýrska televízia al-Ichbaríja tiež potvrdila, že sýrska armáda sa začala pohybovať smerom na sever, k oblastiam ležiacim východne od rieky Eufrat, aby tam "čelila tureckej agresii."

Spravodajský portál Kurdistan 24 pripomenul, že kurdskí predstavitelia už v minulosti uviedli, že ak by boli nútení vybrať si medzi spoluprácou so sýrskou vládou alebo Tureckom, radšej by zvolili Damask, aby zabránili prenasledovaniu a vysídleniu kurdského obyvateľstva, k čomu došlo, keď Turecko v marci roku 2018 okupovalo mesto Afrín.

K správe o dohode o ochrane Kobané sa vyjadril aj ruský vojenský novinár a analytik Pavel Feľgengauer, keď pre rozhlasovú stanicu Echo Moskvy uviedol, že Rusko sa nezapojí do konfliktu s Tureckom. Vysvetlil, že "vzťahy s Tureckom sú pre Rusko dôležitejšie ako Sýria a Kurdi".