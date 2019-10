Rodičia išli s dcérkou do zoo, o pár dní sa dozvedeli desivú správu: Boj o život

Dievčatko išlo ako mnohé iné deti s rodičmi na výlet do zoo, tam sa jej život a aj život celej rodiny prevrátil naruby.

Štvorročná Britka Isla Grainger miluje zvieratká a preto niet divu, že ju jej matka Lauren Aspery (21) vzala do kontaktnej zoo, kde si mohla naplno vychutnať ich prítomnosť. Nikomu by ani nenapadlo, že príjemne strávený rodinný výlet sa zmení na boj o holý život.

Malá Isla sa po príchode domov začala cítiť zle. Dievčatko malo hnačky, bolo mu nevoľno a napokon prestalo jesť. Matka vzala dcérku k lekárovi, keď si uvedomila, že celé tri dni nebola na toalete, informuje britský denník Metro. Pacientku museli hospitalizovať, pretože jej začali zlyhávať obličky. Lekári jej zaviedli katéter a okamžite začali s dialýzou. Zo vzorky pacientkinej stolice zároveň zistili, že v jej tele je prítomná nebezpečná baktéria E.coli. "Bolo to desivé. Veľmi sme sa báli, že naše malé dievčatko stratíme. Najprv som si myslela, že je to len nevoľnosť, no potom lekár povedal, že s Islou je to oveľa horšie ako sme si mysleli," vysvetlila matka Lauren.

Isla strávila v nemocnici 17 dní, pričom ju museli uviesť do bdelej kómy. Dievčatko je už z nemocnice doma a rodičia sa tešia, že to ich dcérka prežila. Matka však vraví, že prognózy do budúcnosti sú nejasné a Isla môže mať následky v puberte či neskôr počas tehotenstva. Matka doteraz nevie, z čoho sa s určitosťou jej dieťa nakazilo nebezpečnou baktériou. E.coli je však často prítomná vo zvieracích exkrementoch a pacient sa môže nakaziť konzumáciou nakazeného jedla alebo dotykom infikovaných zvierat, preto k nakazeniu mohlo dôjsť práve v kontaktnej zoo, informuje Metro.