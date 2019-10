Petr Janda spomína na bujaré žúry s Gottom: Karel bol bohém, ktorý mi preberal frajerky!

Bol nielen speváckou legendou, no taktiež veľkým bohémom. Zbožňovaný slávik Karel Gott, ktorý odišiel do hudobného neba, patril k umelcom, ktorý milovali slávu a na jeho pamätnú vetu „Tleskejte, já to mám rád,“ sa asi nikdy nezabudne. Okrem toho však miloval aj krásne ženy, dobré jedlo, pitie a kvalitnú muziku. To ho spájalo aj so spevákom Petrom Jandom, s ktorým za dlhé roky priateľstva zažili množstvo bujarých večierkov. Okrem iného však líder Olympicu prezradil aj to, že mu božský Kája preberal frajerky, no zaspomínal si aj na jednu poriadne trpkú skúsenosť!